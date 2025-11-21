El pasaporte estadounidense es un documento esencial para todos los ciudadanos que desean realizar viajes internacionales. También para quienes lo utilizan al momento de identificarse para volar dentro de país bajo los estándares Real ID cuando no disponen de una licencia de conducir válida u otro documento aceptable.

En ese sentido, las autoridades enfatizan en la importancia de completar todos los campos solicitados al rellenar la solicitud para gestionar este documento, pues no proporcionar datos que la ley comprende como obligatorios puede devenir en la cancelación del pasaporte y en una multa.

Estados Unidos puede cancelar los pasaportes y multar a quienes no hayan hecho este trámite cuando debían

El Departamento de Estado especifica claramente que, por ley, se exige que todas las personas que dispongan de un Número del Seguro Social (SSN) lo proporcionen al llenar su formulario para tramitar un pasaporte.

“Si no proporciona la información, su solicitud de pasaporte se retrasará y puede ser denegada . También estarás sujeto a una multa de 500 dólares aplicada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS)”, se indica.

Siempre que se disponga de un SSN debe proporcionarse al tramitar el pasaporte. Fuente: archivo.

Qué debo hacer si no tengo SSN

En caso de que un solicitante no disponga de SSN, deberá presentar una declaración junto con su solicitud en la que se afirme lo siguiente

“Declaro, bajo pena de perjurio conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, que lo siguiente es verdadero y correcto: yo (o mi hijo/a) nunca he recibido un número de Seguro Social por parte de la Administración del Seguro Social”.

Cómo tramitar el pasaporte estadounidense paso a paso

Toda la documentación debe entregarse a un centro autorizado de pasaportes, donde se deberán cumplir las siguientes instancias

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia en papel de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Cuando la solicitud se esté procesando, el solicitante será notificado mediante correo electrónico. El estado de la gestión puede consultarse en este link