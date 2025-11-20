El pasaporte estadounidense es un documento esencial para todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean realizar viajes internacionales o identificarse al volar dentro del país bajo los estándares de la Real ID.

Sin embargo, al momento de preservar su vigencia, el Departamento de Estado detalla que no todos los ejemplares son elegibles para el trámite de renovación, sino que algunos, por el momento en el que fueron tramitados o las circunstancias en las que se encuentran, deben gestionarse nuevamente como si se estuvieran solicitando por primera vez.

Estados Unidos prohíbe renovar el pasaporte a todos los ciudadanos y extranjeros que hayan hecho este trámite

El Travel State indica que n o será elegible para la renovación ningún pasaporte que haya sido tramitado antes de que su portador cumpla los 16 años . En estos casos, siempre será necesario gestionar un nuevo documento.

“Los pasaportes para los niños de 16 y 17 años tienen una validez de 10 años. Solamente quienes obtuvieron su pasaporte después de los 16 años pueden renovarlo. De lo contrario, necesita solicitar uno nuevo en persona”, afirman las autoridades.

Los pasaportes tramitados antes de que su portador cumpla 16 años no podrán ser renovados. Imagen: archivo.

Cuáles son los pasos para solicitar un nuevo pasaporte estadounidense en persona

Todos los postulantes de 18 años o mayores que tengan que actualizar un pasaporte tramitado antes de los 16 deberán cumplir con las siguientes instancias y entregar la documentación a un centro autorizado

Completar el formulario DS-11 Proporcionar evidencia física de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo). No se aceptará ningún documento digital. Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Brindar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte de adulto).

Restricciones de renovación: otros casos prohibidos por Estados Unidos

Las autoridades tampoco aceptarán la renovación del pasaporte cuando el ejemplar cumpla alguna de las siguientes características

Haberse emitido hace más de 15 años -antes de noviembre del 2010-

Estar perdido, dañado o robado

No refleja el nombre actual de quien lo presenta y no se tienen documentos para demostrar el cambio

Ferias de pasaportes: dónde se puede solicitar un nuevo ejemplar en noviembre

Las ferias de pasaporte operativas durante los próximos días para dar inicio a la gestión en persona son

Florida SW State College - Jueves 20

Emory University Bookstore - Jueves 20

U of MI School of Social Work - Viernes 21

Travis County District Clerk - Airport - Sábado 22

University of Texas - Sábado 22

Aquí pueden consultarse qué locaciones exigen citas previas, sus ubicaciones exactas y sus respectivos horarios de atención.