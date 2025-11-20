En esta noticia
- Estados Unidos prohíbe renovar el pasaporte a todos los ciudadanos y extranjeros que hayan hecho este trámite
- Cuáles son los pasos para solicitar un nuevo pasaporte estadounidense en persona
- Restricciones de renovación: otros casos prohibidos por Estados Unidos
- Ferias de pasaportes: dónde se puede solicitar un nuevo ejemplar en noviembre
El pasaporte estadounidense es un documento esencial para todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean realizar viajes internacionales o identificarse al volar dentro del país bajo los estándares de la Real ID.
Sin embargo, al momento de preservar su vigencia, el Departamento de Estado detalla que no todos los ejemplares son elegibles para el trámite de renovación, sino que algunos, por el momento en el que fueron tramitados o las circunstancias en las que se encuentran, deben gestionarse nuevamente como si se estuvieran solicitando por primera vez.
Estados Unidos prohíbe renovar el pasaporte a todos los ciudadanos y extranjeros que hayan hecho este trámite
El Travel State indica que no será elegible para la renovación ningún pasaporte que haya sido tramitado antes de que su portador cumpla los 16 años. En estos casos, siempre será necesario gestionar un nuevo documento.
“Los pasaportes para los niños de 16 y 17 años tienen una validez de 10 años. Solamente quienes obtuvieron su pasaporte después de los 16 años pueden renovarlo. De lo contrario, necesita solicitar uno nuevo en persona”, afirman las autoridades.
Cuáles son los pasos para solicitar un nuevo pasaporte estadounidense en persona
Todos los postulantes de 18 años o mayores que tengan que actualizar un pasaporte tramitado antes de los 16 deberán cumplir con las siguientes instancias y entregar la documentación a un centro autorizado
- Completar el formulario DS-11
- Proporcionar evidencia física de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo). No se aceptará ningún documento digital.
- Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida
- Brindar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación
- Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud
- Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte de adulto).
Restricciones de renovación: otros casos prohibidos por Estados Unidos
Las autoridades tampoco aceptarán la renovación del pasaporte cuando el ejemplar cumpla alguna de las siguientes características
- Haberse emitido hace más de 15 años -antes de noviembre del 2010-
- Estar perdido, dañado o robado
- No refleja el nombre actual de quien lo presenta y no se tienen documentos para demostrar el cambio
Ferias de pasaportes: dónde se puede solicitar un nuevo ejemplar en noviembre
Las ferias de pasaporte operativas durante los próximos días para dar inicio a la gestión en persona son
- Florida SW State College - Jueves 20
- Emory University Bookstore - Jueves 20
- U of MI School of Social Work - Viernes 21
- Travis County District Clerk - Airport - Sábado 22
- University of Texas - Sábado 22
Aquí pueden consultarse qué locaciones exigen citas previas, sus ubicaciones exactas y sus respectivos horarios de atención.