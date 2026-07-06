Una ley federal vigente en Estados Unidos impide que un propietario desaloje a un inquilino que sea víctima de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual o acoso, sin importar cuánto tiempo quede del contrato de alquiler firmado. La norma también prohíbe negarle una vivienda a un solicitante por esa misma condición.
La medida se desprende de la Violence Against Women Act (VAWA), vigente desde 2006 y aplicada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) en viviendas con asistencia federal, como los programas de vouchers de la Sección 8. El HUD estableció además el procedimiento que deben seguir los propietarios para verificar estos casos.
¿A quiénes protege exactamente esta ley?
La protección alcanza a inquilinos que sufrieron actos o amenazas de violencia por parte de un tercero, incluso si esa persona vive en el mismo hogar. El propietario no puede usar esos hechos como excusa para iniciar un desalojo, ni exigirle a la víctima un estándar más estricto que al resto de los inquilinos.
La ley también impide que se le cobre una penalidad o se le retenga el depósito de garantía a quien necesite mudarse en medio del contrato por motivos de seguridad.
Para acceder a estos beneficios, el inquilino puede presentar una certificación con alguno de estos documentos:
- Un formulario de certificación aprobado por el HUD
- Una constancia de un profesional de salud, un abogado o un centro de asistencia a víctimas
- Un registro policial, judicial o administrativo, como una orden de protección
¿Existen excepciones a esta protección?
El propietario sí puede desalojar a la víctima si demuestra que su presencia representa una amenaza real e inminente para otros inquilinos o empleados del edificio. También puede hacerlo si hay violaciones graves y reiteradas del contrato que no estén relacionadas con la violencia sufrida.
Si el propietario pide la certificación por escrito, el inquilino tiene 14 días hábiles para presentarla. Si no lo hace en ese plazo, el desalojo puede avanzar conforme a las leyes locales y las condiciones del contrato.