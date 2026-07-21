Perder un pasaporte o denunciar su robo puede traer una consecuencia que muchos viajeros desconocen. Una vez que el documento queda registrado como extraviado o sustraído, ya no podrá renovarse, incluso si posteriormente aparece en buen estado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que los titulares de estos pasaportes deberán realizar una nueva solicitud utilizando el Formulario DS-11, el trámite obligatorio para obtener un nuevo documento de viaje.

Los pasaportes denunciados como perdidos o robados NO pueden renovarse

El Departamento de Estado establece que cualquier pasaporte estadounidense que haya sido denunciado como perdido o robado queda invalidado de manera permanente. Esto significa que, aunque el titular recupere posteriormente el documento, no podrá volver a utilizarlo para viajar ni solicitar una renovación.

La medida busca prevenir el fraude de identidad y evitar que pasaportes extraviados puedan ser utilizados por terceros.

El Departamento de Estado establece que los pasaportes denunciados como robados o perdidos no pueden renovarse. Fuente: El Cronista.

¿Qué pasa si aparece el pasaporte después de haberlo denunciado?

Muchas personas creen que, si encuentran el pasaporte días o semanas después de denunciar su pérdida, podrán seguir utilizándolo. Sin embargo, eso no es posible. Una vez que el Departamento de Estado registra el documento como perdido o robado:

cancelado El pasaporte queda

Pierde toda validez para viajar

No puede reactivarse

Tampoco puede renovarse

Por ello, el único camino es solicitar un pasaporte completamente nuevo.

Todos los titulares deberán presentar el Formulario DS-11

En estos casos, el Departamento de Estado exige completar el Formulario DS-11, utilizado para solicitar un nuevo pasaporte. Este formulario también se utiliza para:

Personas que solicitan su primer pasaporte

Menores de 16 años

Personas cuyo pasaporte fue emitido hace más de 15 años

Quienes no cumplen los requisitos para renovar mediante el Formulario DS-82

En el caso de un pasaporte reportado como perdido o robado, el DS-11 es obligatorio, incluso si el documento todavía no había vencido.