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Perder un pasaporte o denunciar su robo puede traer una consecuencia que muchos viajeros desconocen. Una vez que el documento queda registrado como extraviado o sustraído, ya no podrá renovarse, incluso si posteriormente aparece en buen estado.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que los titulares de estos pasaportes deberán realizar una nueva solicitud utilizando el Formulario DS-11, el trámite obligatorio para obtener un nuevo documento de viaje.
Los pasaportes denunciados como perdidos o robados NO pueden renovarse
El Departamento de Estado establece que cualquier pasaporte estadounidense que haya sido denunciado como perdido o robado queda invalidado de manera permanente. Esto significa que, aunque el titular recupere posteriormente el documento, no podrá volver a utilizarlo para viajar ni solicitar una renovación.
La medida busca prevenir el fraude de identidad y evitar que pasaportes extraviados puedan ser utilizados por terceros.
¿Qué pasa si aparece el pasaporte después de haberlo denunciado?
Muchas personas creen que, si encuentran el pasaporte días o semanas después de denunciar su pérdida, podrán seguir utilizándolo. Sin embargo, eso no es posible. Una vez que el Departamento de Estado registra el documento como perdido o robado:
- El pasaporte queda cancelado
- Pierde toda validez para viajar
- No puede reactivarse
- Tampoco puede renovarse
Por ello, el único camino es solicitar un pasaporte completamente nuevo.
Todos los titulares deberán presentar el Formulario DS-11
En estos casos, el Departamento de Estado exige completar el Formulario DS-11, utilizado para solicitar un nuevo pasaporte. Este formulario también se utiliza para:
- Personas que solicitan su primer pasaporte
- Menores de 16 años
- Personas cuyo pasaporte fue emitido hace más de 15 años
- Quienes no cumplen los requisitos para renovar mediante el Formulario DS-82