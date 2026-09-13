Estados Unidos tendrá un nuevo feriado federal en octubre de 2026. El próximo lunes 12 de octubre se conmemorará Columbus Day, una fecha incluida oficialmente en el calendario de feriados federales del país.

La jornada será un día no laborable para los empleados del Gobierno federal, por lo que distintas oficinas públicas permanecerán cerradas. Además, algunos bancos, instituciones y empresas privadas también pueden modificar sus horarios de atención durante la jornada.

Columbus Day será feriado federal el lunes 12 de octubre

El Columbus Day se celebra en Estados Unidos el segundo lunes de octubre. En 2026, esa fecha caerá el lunes 12 de octubre, por lo que se formará un nuevo fin de semana de tres días para quienes tengan el lunes libre.

La fecha figura expresamente en el calendario oficial de feriados federales publicado por la Office of Personnel Management (OPM). Según el organismo, el Columbus Day es uno de los feriados establecidos por la legislación federal estadounidense.

El Gobierno de Estados Unidos también reconoce oficialmente la celebración como Día de la Raza, aunque la denominación utilizada en el calendario federal es Columbus Day. La jornada recuerda la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492.

¿Quiénes tendrán feriado el lunes 12 de octubre?

El punto más importante es que se trata de un feriado federal, por lo que alcanza principalmente a los trabajadores del Gobierno federal y a las instituciones federales.

El próximo lunes 12 de octubre se conmemorará Columbus Day, una fecha incluida oficialmente en el calendario de feriados federales del país. (foto:Freepik).

Durante los feriados federales, muchas oficinas gubernamentales permanecen cerradas. También pueden cerrar o funcionar con horarios especiales algunas entidades financieras y empresas privadas, aunque no existe una obligación general de que todos los empleadores privados otorguen el día libre.

Por ese motivo, el hecho de que el 12 de octubre sea feriado federal no significa que absolutamente todos los trabajadores de Estados Unidos tengan un día libre obligatorio.

La situación puede variar según el empleador, el estado y el tipo de actividad. Los estados y el Distrito de Columbia, además, pueden reconocer sus propios feriados y utilizar denominaciones diferentes, como Indigenous Peoples’ Day.

Un nuevo fin de semana largo en Estados Unidos

Para quienes no trabajan durante los feriados federales, el calendario de 2026 permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo.

El esquema será:

Sábado 10 de octubre: fin de semana.

Domingo 11 de octubre: fin de semana.

Lunes 12 de octubre: Columbus Day, feriado federal.

De esta manera, los trabajadores que tengan libre el lunes podrán contar con tres días consecutivos de descanso sin necesidad de solicitar un día adicional de vacaciones.

¿Es feriado en todo Estados Unidos?

Sí, Columbus Day forma parte del calendario federal de Estados Unidos, pero esto requiere una aclaración importante: que sea un feriado federal no significa que todos los comercios, empresas privadas, escuelas o empleadores deban cerrar.

Durante los feriados federales las oficinas del Gobierno, los bancos y algunos negocios privados pueden permanecer cerrados.

Por eso, quienes tengan previsto realizar trámites, operaciones bancarias o actividades comerciales durante el lunes 12 de octubre de 2026 deberán consultar previamente el horario de la institución o empresa correspondiente.

¿Cuáles son los próximos feriados de 2026?

Después de Columbus Day, todavía quedarán otros feriados federales importantes durante 2026. El calendario oficial establece Veterans Day para el miércoles 11 de noviembre, Thanksgiving Day para el jueves 26 de noviembre y Christmas Day para el viernes 25 de diciembre.

Así, el lunes 12 de octubre de 2026 será una de las próximas oportunidades para disfrutar de un descanso extendido de tres días en Estados Unidos, especialmente para los trabajadores alcanzados por el calendario federal.