Confirmado | El IRS sancionará una por una a todas las personas que realicen esto con sus cuentas bancarias. (Fuente: Archivo)

Iniciada la cuenta regresiva para la temporada de impuestos 2026, es fundamental que los contribuyentes consideren las penalizaciones que la agencia recaudadora puede imponer al intentar saldar obligaciones fiscales con cuentas que no cuentan con los fondos necesarios.

De acuerdo con lo indicado por la agencia, las multas que se aplicarán están basadas en el monto que debía pagarse y no pudo ser debitado de la cuenta.

Sin embargo, cuando IRS contempla que la operación fue realizada de manera errónea y esto puede demostrarse, la sanción no se aplica.

El IRS sanciona individualmente a quienes abusen de sus cuentas bancarias

Cuando se intente abonar sin fondos un impuesto menor a USD 1250, la multa será igual a lo que debía pagarse o USD 25, lo que resulte menor. En el caso contrario, cuando el pendiente sea de USD 1250 o más, la multa será representativa de un 2% de lo que debía abonarse.

La multa por cheque rechazado u otra forma de pago se aplica si no tiene suficiente dinero en su cuenta bancaria para cubrir el pago que realizó por el impuesto que debe, señalan las autoridades. En estas situaciones, el banco deshonra y devuelve el cheque o el pago electrónico realizado, calificando el monto como “impago.”

“Al momento en el que IRS aplica esta sanción, envía un aviso al contribuyente notificando la decisión. Allí se detallará el plazo a pagar la penalización, que debe cumplirse de manera estricta para evitar que se acumulen intereses”, detallan.

Excepciones en las que el IRS opta por no imponer multas

IRS señala que la penalización queda completamente sin efecto cuando se comprueba que el pago se realizó de buena fe y que el contribuyente contaba con los considerados “motivos razonables” para creer que la cuenta disponía del dinero suficiente.

Para solicitar a la agencia que se reconsidere la sanción, es necesario seguir los pasos a continuación:

Elaborar una declaración por escrito especificando por qué la penalización debería suspenderse.

Incluir cualquier documento que pueda evidenciar que la cuenta tenía los fondos suficientes para realizar el pago (puede ser una carta del banco).

Firmar y fechar la declaración.

Enviarla a la dirección de correo que figura en el aviso.

“El IRS evaluará su declaración escrita y le notificará si es aceptada como causa razonable”, señala la entidad.