En la sesión de apertura de este jueves, 2 de abril de 2026,del Peso dominicano cotiza a 60.26 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.43% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 1.22%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.14%. Adiós petróleo, hola impuestos | El plan de Hacienda para blindar la economía en 2027 La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 15.83%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 11.43%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente a otras monedas. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en la cotización pueden ser influenciadas por diversos factores externos e internos. Un análisis más profundo de esta tendencia podría revelar si se trata de un cambio sostenido o simplemente de un repunte temporal. Adiós petróleo, hola impuestos | El plan de Hacienda para blindar la economía en 2027 Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Encuesta Banxico | Ni la guerra ni los aranceles preocupan tanto como la gobernanza del país a la IP