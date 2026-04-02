En la sesión de apertura de este jueves, 2 de abril de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.92 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.55% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una leve disminución del -0.17%, mientras que en el último año, su variación ha sido más significativa, con una caída del -8.48% en su valor. Esta tendencia refleja un contexto económico desafiante para la moneda nacional. Adiós petróleo, hola impuestos | El plan de Hacienda para blindar la economía en 2027 La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 12.21%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.86%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a +2, lo que indica que ha habido un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta alza sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una depreciación del Peso. En este caso, la estabilidad de la moneda es un factor clave para mantener la confianza de los inversionistas y la salud económica del país. Adiós petróleo, hola impuestos | El plan de Hacienda para blindar la economía en 2027 Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Encuesta Banxico | Ni la guerra ni los aranceles preocupan tanto como la gobernanza del país a la IP