Para poder conservar las placas del vehículo y la licencia de conducir en Florida, todos los propietarios deben mantener activo dos seguros de responsabilidad civil básicos, por más de que el automóvil permanezca en un garaje.

Si esta regla no se cumple, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLVHSMV) tiene la autoridad para exigir que se entreguen las placas de matrícula del automóvil.

¿Cuál es el documento que no se debe dejar vencer para no perder la matrícula?

En el estado de Florida todos aquellos residentes que posean un automóvil registrado dentro del territorio deben contar en todo momento con una cobertura de seguro activa, con dos pólizas básicas:

Seguro de protección contra lesiones personales (PIP): mínimo de 10.000 dólares.

Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a la Propiedad (PDL): mínimo de 10.000 dólares.

La póliza debe ser adquirida en una compañía de seguro autorizada para operar en Florida. En el caso de que se haya trasladado de otro estado, puede solicitar una transferencia a su agente actual.

En el estado de Florida todos aquellos residentes que posean un automóvil registrado dentro del territorio deben contar en todo momento con una cobertura de seguro activa, con dos pólizas básicas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes deben poder presentar este documento?

Todo propietario o persona que conduzca un vehículo en las calles de Florida debe poder presentar en cualquier momento una prueba válida de seguro, que pude ser la Florida Insurance ID Card emitida por la aseguradora.

La obligación alcanza particularmente a quienes tengan un vínculo que haya permanecido en Florida durante 90 días, hayan sido o no consecutivos, dentro de los últimos 365 días.

Sanciones por no tener una cobertura de seguro activa: información importante que todos deben conocer

Si una póliza vence, es cancelada o el vehículo es retirado de la cobertura, la compañía de seguros debe notificar al FLHSMV. Es entonces que el organismo puede solicitar al propietario que demuestre que cuenta con otra póliza y de lo contrario, suspender la licencia de conducir, el registro y la matrícula del vehículo por hasta tres años.

Por ello, el propietario debe entregar la placa de Florida antes de cancelar la póliza, ya que mientras se cuente con una placa activa asociada a un vehículo sin seguro pueden generarse sanciones de responsabilidad financiera y tomarse alguna de las medidas anteriormente nombradas.