En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este miércoles, 2 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3161.39. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -1.47%.

En la última semana, el peso colombiano subió 1.07%, pero en el último año registra una variación de -18.18%, lo que señala debilidad anual pese al repunte reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 14.85%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que supera la volatilidad anual del 13.57%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, alcanzando un valor de 1. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con días pasados, lo que podría ser un signo de confianza en la economía local.

El análisis de esta tendencia sugiere que factores como el crecimiento económico y la estabilidad política podrían estar influyendo en la apreciación del Peso colombiano, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la situación financiera del país.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.