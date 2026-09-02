En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este miércoles, 2 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 16.979. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.1%.

En la última semana, la cotización del peso mexicano varió 0.13%, mientras que en el último año acumuló -7.61%, lo que sugiere estabilidad reciente pero un debilitamiento anual.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 2.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.32%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva hoy, marcando un cambio favorable respecto a ayer, donde el dato de 1 se sitúa en 2. Esto indica que el tipo de cambio ha tenido un incremento en su valor, beneficiando a los exportadores y a la economía en general.

Comparado con días anteriores, el Peso ha mantenido un comportamiento ascendente, con un dato de 1 que implica un aumento constante en su cotización. Este entorno favorable podría atraer inversión y generar un clima de confianza entre los agentes económicos.

El aumento en la cotización del Peso sugiere una posible estabilidad económica y un fortalecimiento de la moneda frente a las divisas extranjeras.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.