Renovar la licencia de conducir en varios de los estados con mayor población de Estados Unidos exige cumplir una condición específica. California, Florida, Nueva York e Illinois figuran entre los estados que piden esta prueba al momento de renovar el permiso, y quienes no la superen no podrán conservar su licencia.

Cambian las licencias: los mayores no podrán renovarla como siempre

El requisito común es un examen de agudeza visual que se toma al momento de renovar la licencia de conducir. La lógica es sencilla: la visión es una capacidad fundamental para manejar de forma segura, por lo que los estados verifican que el conductor cumpla con un estándar mínimo antes de habilitarlo a seguir conduciendo.

En estos cuatro estados, la prueba de visión forma parte del proceso de renovación:

California: exige prueba de visión al renovar, y refuerza los controles presenciales para los conductores de mayor edad.

Florida: requiere aprobar un examen de visión al renovar la licencia, que puede realizarse en la oficina o presentando un certificado de un profesional de la salud visual.

Nueva York: exige una prueba de visión en cada renovación, que puede hacerse en la oficina del DMV o a través de proveedores autorizados.

Illinois: incluye el control de visión dentro del proceso de renovación, con requisitos reforzados para los conductores de mayor edad.

California, Florida, Nueva York e Illinois exigen un examen de visión para renovar la licencia de conducir. Archivo El Cronista

Retiran las licencias de todos los que no cumplan este requisito

El examen de visión no es opcional, es un requisito para completar la renovación. Si un conductor no se presenta o no aprueba la prueba, no podrá renovar su licencia y, por lo tanto, no estará habilitado para manejar legalmente.

En muchos casos, quienes no alcanzan el estándar de visión exigido, pero pueden corregirlo reciben la licencia con una restricción, como la obligación de usar lentes o anteojos al conducir. La imposibilidad de renovar suele reservarse para casos en los que la condición visual no puede corregirse a un nivel seguro.