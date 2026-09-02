El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7414 este miércoles, 2 de septiembre de 2026, cifra que refleja una alteración del 0.2% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización de la Libra esterlina registró un leve avance semanal de 0.77%, pero en el último año acumula una caída de -2.33%, señalando recuperación reciente pese a una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que es del 2.82%, es menor que la volatilidad anual del 5.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto sugiere que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, marcando un crecimiento constante en las últimas jornadas.

En los últimos dos días, el fortalecimiento de la Libra esterlina refleja una confianza creciente en la economía británica. Este desarrollo es alentador para los inversores y puede indicar una recuperación sostenida en el mercado de divisas.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.