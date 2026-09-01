El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que las familias con dos hijos que califiquen para el Child Tax Credit pueden recibir hasta u$s 4.400 en créditos fiscales. Para acceder al beneficio es obligatorio completar el Formulario 1040.

El monto corresponde al Child Tax Credit (CTC), que otorga hasta u$s 2.200 por cada hijo calificado en el año fiscal 2025. El crédito se tramita junto al Anexo 8812 , el formulario específico para hijos y otros dependientes.

Child Tax Credit del IRS: quiénes califican

El hijo debe ser menor de 17 años al finalizar el año fiscal y tener un Número de Seguro Social válido para trabajar en EE.UU. También debe haber vivido con el contribuyente más de la mitad del año.

El crédito completo aplica a ingresos anuales de hasta u$s 200.000, o u$s 400.000 en declaración conjunta . Por encima de ese límite, el IRS otorga un crédito parcial según el nivel de ingresos.

Requisitos obligatorios para acceder al beneficio fiscal

Ser menor de 17 años al cierre del año fiscal

Tener Número de Seguro Social válido para trabajar en EE.UU.

Haber vivido con el contribuyente más de la mitad del año

Figurar como dependiente en la declaración de impuestos

Ser ciudadano, nacional o residente extranjero de Estados Unidos

El hijo debe ser menor de 17 años al finalizar el año fiscal y tener un Número de Seguro Social válido para trabajar en EE.UU. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Child Tax Credit: ¿cómo se reclama qué pasa si no se cumplen los requisitos?

Las familias deben completar el Formulario 1040 y adjuntar el Anexo 8812 al declarar. El IRS ofrece también el Asistente Tributario Interactivo para verificar la elegibilidad antes de presentar la declaración.

Quienes no cumplan los requisitos pueden calificar para el Credit for Other Dependents, de hasta u$s 500 por dependiente. Además, si se solicitó el crédito adicional, el reembolso no se emite antes de mediados de febrero.