En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.5 este miércoles, 2 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.41%.

La cotización del peso dominicano registró un leve avance semanal de 0.78%, pero en el último año acumula una caída de 6.86%, lo que indica una mejora reciente dentro de una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, que se sitúa en un 7.25%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 11.40%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en el día de hoy, al registrar un dato de 1 igual a +2, lo que indica que su valor ha aumentado en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un entorno favorable para la moneda, impulsado por factores económicos o de mercado que han fortalecido su valor.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que hubiera implicado una devaluación del Peso dominicano. Actualmente, esta alza en la cotización puede reflejar confianza en la economía local y un aumento en la demanda de la moneda.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.