En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este miércoles, 2 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8629. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.24%.

La cotización del euro mostró una evolución mixta: en la última semana aumentó 57.11%, mientras que en el último año retrocedió 34.65%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 4.30%, mientras que su volatilidad anual es del 5.27%. Esto significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva con un dato de 1, lo que indica un aumento en su valor con respecto a los días pasados. Este crecimiento sugiere una recuperación en la confianza de los inversores hacia la moneda europea en el mercado.

Comparado con el comportamiento de los días anteriores, la tendencia positiva podría estar impulsada por factores económicos recientes o decisiones de política monetaria en la Eurozona.

En resumen, la reciente apreciación del Euro podría reflejar una mejora en las condiciones económicas y una mayor demanda por parte de los inversores.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.