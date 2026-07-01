Julio comenzará con una buena noticia para miles de trabajadores en Estados Unidos. A partir del 1 de julio, diversas ciudades y condados aplicarán un nuevo aumento del salario mínimo, una medida que impactará de forma directa en los ingresos de quienes perciben la remuneración mínima por hora.

El incremento no será uniforme en todo el país. Si bien el salario mínimo federal permanece en USD 7,25 por hora, varios estados y gobiernos locales cuentan con sus propias normas y fijan montos superiores, que se actualizan cada año en función de la inflación o del costo de vida.

¿Quiénes recibirán un aumento automático del salario mínimo desde julio?

El incremento beneficiará a los trabajadores que desempeñan sus tareas en ciudades y condados que actualizarán sus salarios mínimos el 1 de julio.

En estos casos, no será necesario presentar solicitudes ni completar formularios : los empleadores deberán aplicar automáticamente la nueva tarifa por hora en la nómina de sus empleados.

Entre las principales jurisdicciones que aumentarán el salario mínimo se encuentran:

Alameda: USD 17,76 por hora.

Berkeley: USD 19,61 por hora.

Emeryville: USD 20,34 por hora.

Fremont: USD 18,05 por hora.

Ciudad de Los Ángeles: USD 18,42 por hora.

Condado de Los Ángeles (áreas no incorporadas): USD 18,47 por hora.

Malibú: USD 17,91 por hora.

Milpitas: USD 18,50 por hora.

Pasadena: USD 18,57 por hora.

San Francisco: USD 19,61 por hora.

Santa Mónica: USD 18,47 por hora.

¿Por qué aumenta el salario mínimo en estas ciudades de Estados Unidos?

La mayoría de estos incrementos responde a ordenanzas locales que establecen revisiones periódicas del salario mínimo tomando como referencia la inflación o el Índice de Precios al Consumidor (CPI).

Esto significa que, aunque California mantiene un salario mínimo estatal de USD 16,90 por hora desde enero de 2026, varias ciudades fijan montos más elevados para compensar el mayor costo de vida en sus jurisdicciones.

¿Todos los trabajadores de Estados Unidos recibirán el aumento?

No. El ajuste solo alcanza a quienes trabajan en las ciudades y condados donde entra en vigor una actualización del salario mínimo.

Además, existen sectores con regulaciones específicas. Por ejemplo, algunos trabajadores de hoteles, hospitalidad, comida rápida y atención médica están sujetos a escalas salariales distintas que pueden superar el salario mínimo general.

En todos los casos, los empleadores deben pagar la tarifa más alta que resulte aplicable, ya sea la establecida por la legislación estatal o por la normativa local.