Quienes planean viajar al extranjero deben revisar con anticipación toda su documentación antes de comprar un pasaje o presentarse en el aeropuerto.

En ese sentido, Estados Unidos, México y Argentina mantienen una misma exigencia para todos los viajeros: no permiten el ingreso de ciudadanos que posterguen un trámite indispensable en el pasaporte .

¿Qué documento puede impedir el ingreso a Estados Unidos, México y Argentina?

El pasaporte es el principal documento de identificación para realizar viajes internacionales y constituye un requisito obligatorio para ingresar a la mayoría de los países.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos, México y Argentina exigen que el documento se encuentre vigente al momento del viaje. Si el pasaporte está vencido, el ingreso puede ser rechazado independientemente de que el viajero cuente con otros documentos.

En algunos casos, además, los países exigen que el pasaporte conserve una vigencia mínima antes de su fecha de vencimiento, por lo que siempre es recomendable verificar los requisitos específicos del destino.

¿Qué ocurre si el pasaporte está vencido?

México prohíbe la renovación del pasaporte a todos los ciudadanos y extranjeros que presenten la versión anterior con algún desperfecto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Viajar con un pasaporte vencido puede generar inconvenientes incluso antes de despegar.

Entre las consecuencias más frecuentes se encuentran:

La aerolínea puede impedir el embarque .

Las autoridades migratorias pueden negar el ingreso al país de destino.

El viajero puede perder vuelos, reservas y conexiones internacionales.

Será necesario renovar el pasaporte antes de volver a intentar ingresar.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan revisar la vigencia del documento con varios meses de anticipación.

¿La visa o una autorización de viaje reemplazan al pasaporte?

No. Contar con una visa americana , una autorización electrónica o cualquier otro permiso migratorio no sustituye la obligación de presentar un pasaporte vigente .

En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, quienes poseen una visa B1/B2 igualmente deberán presentar un pasaporte válido para poder ingresar al país.

Lo mismo ocurre en México y Argentina con los viajeros extranjeros que necesitan presentar documentación migratoria al arribar.

¿Qué deben revisar los viajeros antes de salir del país?

Antes de viajar al exterior, las autoridades recomiendan comprobar:

Que el pasaporte esté vigente .

Que cumpla con la vigencia mínima exigida por el país de destino, cuando corresponda.

Que la visa o autorización migratoria continúe siendo válida.

Que toda la documentación coincida con los datos del pasaje.

Realizar esta verificación con tiempo permite evitar demoras, gastos inesperados y problemas migratorios.

La importancia de renovar el pasaporte a tiempo

Aunque muchas personas concentran su atención en la visa o en los requisitos sanitarios, el pasaporte vigente sigue siendo el documento más importante para cualquier viaje internacional.

Tanto Estados Unidos como México y Argentina mantienen esta exigencia para autorizar el ingreso, por lo que postergar su renovación puede impedir el embarque o derivar en un rechazo en la frontera.