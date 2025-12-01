Aunque la mayoría de las personas asocian diciembre únicamente con la Navidad, en algunos estados de Estados Unidos existe otro día festivo oficial antes de que termine el año.

Es que cada estado tiene autonomía para definir parte de su calendario laboral, por lo algunos decidieron otorgar un descanso oficial el último día del año.

Decretaron feriado para este día de diciembre y no es Navidad: quiénes lo gozan

Se trata del 31 de diciembre, que en Kentucky, Michigan y Wisconsin es considerado día festivo no laboral, y en algunos casos, un feriado administrativo para empleados estatales y oficinas gubernamentales.

La medida sorprende porque, a nivel federal, el 31 de diciembre no es un feriado nacional, pero estos tres estados mantienen su propia legislación que reconoce la fecha como un día festivo, lo que implica cierres de oficinas públicas, bancos estatales y servicios administrativos.

Decretaron un nuevo feriado en diciembre y no es Navidad. Fuente: Archivo. ChatGPT

¿Qué servicios cierran durante este feriado?

Durante el 31 de diciembre, en estos estados pueden cerrar:

Oficinas estatales y agencias gubernamentales

Tribunales y dependencias judiciales

Algunas oficinas bancarias estatales

Escuelas públicas que aún estén en calendario académico de invierno

Los comercios privados no están obligados a cerrar, pero muchos adoptan horarios reducidos.