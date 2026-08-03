Aunque muchas personas creen que la única forma de ingresar a Estados Unidos es mediante una visa americana y un pasaporte vigente, existe un documento oficial que permite a determinados ciudadanos cruzar la frontera sin necesidad de tramitar una visa tradicional.

Este permiso, emitido por las autoridades migratorias estadounidenses, habilita el ingreso a zonas específicas de California, Arizona, Nuevo México y Texas, siempre que se respeten las condiciones y requisitos establecidos para su utilización.

¿Qué es el Formulario DSP-150 y para qué sirve?

El Formulario DSP-150 corresponde a la Border Crossing Card (BCC), también conocida como Tarjeta de Cruce Fronterizo.

Este documento es emitido por el gobierno de Estados Unidos exclusivamente para ciudadanos mexicanos y combina dos funciones:

Actúa como visa de turista tipo B1/B2 .

Permite realizar cruces fronterizos frecuentes bajo determinadas condiciones.

Gracias a esta autorización, los beneficiarios pueden ingresar sin necesidad de solicitar una visa americana convencional cada vez que viajan.

¿Qué estados permiten ingresar con la Tarjeta de Cruce Fronterizo?

Estados Unidos permite ingresar al país a personas sin visa americana.

Quienes posean una BCC válida pueden ingresar por vía terrestre a los estados fronterizos de:

California

Arizona

Nuevo México

Texas

La autorización está sujeta a límites establecidos por las autoridades migratorias, tanto en distancia como en tiempo de permanencia dentro del territorio estadounidense.

¿Quiénes pueden solicitar el Formulario DSP-150?

El Formulario DSP-150 está dirigido exclusivamente a ciudadanos mexicanos que reúnen las condiciones establecidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Para obtener este documento es necesario completar el trámite correspondiente, asistir a la entrevista consular y cumplir con todos los requisitos migratorios exigidos por las autoridades.

Es importante tener en cuenta que esta autorización no equivale a una visa de inmigrante. Quienes la obtengan podrán utilizarla únicamente bajo las condiciones previstas para este permiso, por lo que no habilita a trabajar ni a establecerse de forma permanente en Estados Unidos .

Cómo tramitar el Formulario DSP-150

Para obtener la Tarjeta de Cruce Fronterizo es necesario cumplir con el procedimiento oficial, que incluye:

Completar la solicitud correspondiente. Abonar las tarifas consulares vigentes. Programar una cita en el consulado o embajada estadounidense. Presentarse a la entrevista con la documentación requerida. Esperar la aprobación y emisión del documento.

Las autoridades recomiendan completar todos los datos correctamente, ya que cualquier error u omisión puede retrasar o afectar el trámite.