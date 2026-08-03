Oficial | España, Italia e Inglaterra permitirán el ingreso legal y automático sin visa ni pasaporte a las personas que provengan de estos países. (Representación creada con IA)

Los ciudadanos de la Unión Europea pueden viajar a España e Italia presentando un documento nacional de identidad válido, sin necesidad de llevar pasaporte ni solicitar una visa. Esta posibilidad también alcanza a los ciudadanos de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

La regla forma parte del régimen europeo de libre circulación y no constituye una medida nueva. Tampoco significa que el ingreso sea automático: las autoridades fronterizas pueden solicitar documentación y realizar controles de identidad o seguridad.

En Inglaterra y el resto del Reino Unido también existe la posibilidad de ingresar sin pasaporte, aunque únicamente para determinados ciudadanos europeos protegidos por el Acuerdo de Retirada entre el Reino Unido y la Unión Europea. Para el resto de los viajeros de la UE, continúa siendo obligatorio presentar un pasaporte válido.

España: quiénes pueden ingresar únicamente con su documento de identidad

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España establece que los ciudadanos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, pueden entrar al país con cualquiera de estos documentos:

Documento nacional de identidad válido.

Pasaporte válido.

Estas personas no necesitan una visa para realizar una visita ni están obligadas a presentar ambos documentos. Los familiares que no tengan la nacionalidad de alguno de esos países deben llevar un pasaporte válido y, dependiendo de su nacionalidad, podrían necesitar una visa.

La información puede consultarse en el sitio oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Italia: qué documento permite viajar sin presentar el pasaporte

Italia también reconoce la tarjeta de identidad de los ciudadanos de la Unión Europea como documento válido para cruzar sus fronteras cuando se encuentra habilitada para viajar al extranjero.

Por lo tanto, los ciudadanos de los países de la UE pueden ingresar con una tarjeta de identidad válida y sin tramitar una visa. La misma regla europea contempla los viajes hacia o desde Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Desde el 3 de agosto de 2026, Italia dejó de aceptar la tarjeta de identidad italiana en papel para viajar al extranjero, aunque el documento indique una fecha de vencimiento posterior. Para esos desplazamientos, los ciudadanos italianos deben contar con la Carta de Identidad Electrónica o un pasaporte válido.

Inglaterra: quiénes sí pueden ingresar con documento de identidad

Tras el Brexit, la regla general en el Reino Unido pasó a ser la presentación de un pasaporte válido. Sin embargo, la normativa mantiene excepciones para determinados ciudadanos de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Estas personas pueden ingresar utilizando únicamente su documento nacional de identidad válido, sin necesidad de presentar pasaporte, siempre que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

Personas con settled status o pre-settled status bajo el EU Settlement Scheme , o los programas equivalentes de Jersey, Guernsey o la Isla de Man.

Titulares de un EU Settlement Scheme Family Permit o un permiso equivalente.

Personas con un Frontier Worker Permit .

Beneficiarios del programa S2 Healthcare Visitor .

Ciudadanos que presentaron una solicitud válida para obtener el settled o pre-settled status y aún esperan una resolución, siempre que cuenten con el certificado correspondiente.

Fuera de estas excepciones, los ciudadanos europeos deben ingresar al Reino Unido con un pasaporte vigente. Antes de viajar, las autoridades británicas recomiendan verificar los requisitos aplicables a cada caso, ya que pueden variar según la situación migratoria del viajero.