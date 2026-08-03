Un equipo de científicos identificó el gen responsable de que las plantas dejen de absorber nutrientes una vez que alcanzan un nivel suficiente de nitrógeno, incluso cuando el fertilizante sigue disponible en el suelo. El hallazgo , liderado por investigadores de la Universidad de Nueva York (NYU), fue publicado en la revista The Plant Cell.

Durante años, en el campo se observó que las plantas no siempre aprovechan todo el fertilizante aplicado, algo que la ciencia no había logrado explicar a nivel molecular. Ahora, el estudio conjunto entre NYU y el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética (INGEBI-CONICET, Argentina) despejó esa incógnita.

¿Qué gen descubrieron los científicos y cómo actúa en las plantas?

El gen identificado produce una proteína llamada HHO5, que funciona como un regulador de “saciedad” de nitrógeno. Cuando la planta absorbió suficiente nitrógeno orgánico, HHO5 se activa y envía la señal para frenar la absorción de más nutrientes desde el suelo.

Los investigadores comprobaron que HHO5 cumple una doble función: por un lado, favorece el uso del nitrógeno ya almacenado; por otro, bloquea la entrada de nitrógeno adicional. Según explicaron, se trataría de un mecanismo de ahorro de energía para la planta.

El gen identificado produce una proteína llamada HHO5, que funciona como un regulador de “saciedad” de nitrógeno.

¿Qué significa este hallazgo para los agricultores y el uso de fertilizante?

El exceso de fertilizante que las plantas no absorben no desaparece: se filtra al agua y contamina fuentes naturales y también libera óxido nitroso, un gas de efecto invernadero . A esto se suma el costo económico de producir y transportar fertilizantes.

Frente a este panorama, el impacto de la investigación es doble:

Ambiental: menos desperdicio de nitrógeno implica menos contaminación de agua y menor emisión de gases de efecto invernadero.

Económico: los productores podrían reducir la cantidad de fertilizante necesaria para obtener el mismo rendimiento.

Productivo: al eliminar el gen HHO5 en pruebas de laboratorio, las plantas absorbieron hasta tres veces más nitrógeno que las plantas normales.

NYU ya presentó una solicitud de patente vinculada a este hallazgo, aunque el desarrollo de cultivos comerciales con esta característica todavía no tiene una fecha definida.