Desde el 1 de julio, más de 1,5 millones de personas en Estados Unidos podrán enfrentar multas y sanciones penales por comprar vaporizadores, tabaco y productos de nicotina en estaciones de servicio y otros comercios.

La medida surge del Proyecto de Ley SB1740 del Senado de Tennessee, que establece un nuevo esquema de castigos para menores de 21 años sorprendidos adquiriendo estos productos.

La norma amplía el alcance de las restricciones vigentes e incorpora sanciones que van más allá de una simple advertencia. Además de multas económicas, los infractores deberán cumplir horas de servicio comunitario y completar un programa judicial obligatorio, según lo dispuesto por la legislatura estatal.

¿Qué multas impone la nueva ley desde el 1 de julio?

La ley SB1740 fija sanciones diferenciadas según la edad del infractor. Cualquier menor de 21 años que compre vaporizadores, tabaco, productos de hemp o tabaco sin humo quedará sujeto a las nuevas penalidades que entran en vigor en julio.

El esquema de castigos establece lo siguiente:

Para menores de 18 años

Obligación de completar 50 horas de servicio comunitario

Participación en un programa judicial prescripto

Posibilidad de un período de ajuste informal de 90 días

En caso de reincidencia: hasta seis meses de libertad condicional

Para jóvenes de entre 18 y 21 años

Las mismas obligaciones de servicio comunitario y programa judicial

Multa de entre u$s 10 y u$s 50

En el caso de los menores de 18 años, la multa deberá ser abonada por el padre, madre o tutor legal del infractor.

La ley SB1740 fija sanciones diferenciadas según la edad del infractor. Baliuk Oleg

¿A quiénes afectan las sanciones por comprar vaporizadores?

Las 1,5 millones de personas alcanzadas por estas multas inéditas son, en su mayoría, jóvenes menores de 21 años que adquieren vaporizadores y productos relacionados en estaciones de servicio, tiendas de conveniencia y comercios similares en Tennessee.

La medida se enmarca en una tendencia legislativa que avanza en varios estados. En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul implementó un registro oficial de productos de vapeo autorizados: cualquier artículo fuera de ese listado es considerado ilegal. La iniciativa apunta especialmente a los dispositivos de sabores frutales y colores llamativos, diseñados con características que los hacen atractivos para adolescentes.