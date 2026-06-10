En Estados Unidos se llevarán a cabo varias jornadas de contratación en todo el país con el fin de reclutar nuevos talentos.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció a principios de junio que durante el mes se llevarán a cabo varias jornadas de contratación en todo el país con el fin de reclutar nuevos talentos en puestos clave como representantes de servicio al cliente y agentes de inspección tributaria.

El objetivo de este tipo de eventos es mejorar la calidad del servicio para garantizar el cumplimiento de obligaciones fiscales y transparencia en las declaraciones de impuestos.

El objetivo de este tipo de eventos es mejorar la calidad del servicio El Cronista

Estados Unidos anunció jornadas masivas de contratación: ¿Qué tipo de puestos habrá disponibles?

En estas jornadas, se podrá aplicar a dos tipos de puestos. Según el comunicado oficial del IRS, la agencia está en busca de candidatos que estén comprometidos con el servicio público.

Uno de los puestos será para Representantes de Atención al Cliente, que se encargan de investigar diversos programas y recursos informáticos para brindar asistencia a los contribuyentes vía telefónica.

Por el otro lado, también se buscan Técnicos de Inspección Tributaria, que se encargarán de analizar y resolver problemas de procesamiento fiscal, ajustar las cuentas de los contribuyentes y responder a las consultar de los mismos sobre la preparación de las declaraciones de impuestos correspondientes.

Estos puestos no requerirán experiencia previa, ya que los programas de capacitación del IRS preparan a los nuevos ingresos para hacer su trabajo de forma correcta.

Representante de atención al cliente

El puesto consiste en realizar entrevistas e investigaciones con contribuyentes y terceros (como contadores, abogados y otros profesionales) para obtener, analizar y verificar información personal, financiera y fiscal.

La función requiere evaluar situaciones complejas, detectar posibles omisiones o irregularidades, asesorar sobre la mejor manera de cumplir con las obligaciones correspondientes y determinar si los errores encontrados responden a equivocaciones involuntarias o a conductas fraudulentas.

Adicionalmente, también implica analizar documentación y antecedentes para resolver consultas, brindar orientación y garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables.

Empleado administrativo

Las tareas del puesto incluyen gestionar registros y expedientes en sistemas informáticos, controlar inventarios y cargas de trabajo, registrar asistencia del personal, tramitar correspondencia y elaborar informes periódicos de producción y desempeño.

Además, el cargo implica revisar formularios fiscales (como W-2 y declaraciones de impuestos) para detectar posibles irregularidades que deban ser derivadas a investigaciones criminales, así como mantener actualizada la documentación y los reportes requeridos por la organización.

Técnico de inspección tributaria

El puesto está orientado a la gestión y fiscalización tributaria. Las funciones incluyen investigar y analizar información fiscal proveniente de distintas fuentes, revisar declaraciones de impuestos y verificar la exactitud de las cuentas de los contribuyentes, realizando los ajustes necesarios cuando se detectan errores o inconsistencias.

Implica evaluar solicitudes relacionadas con beneficios fiscales como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), el Crédito Tributario por Hijos (CTC), el Crédito Tributario Adicional por Hijos y el Crédito de Oportunidad Americana, identificando los casos que requieren una tramitación prioritaria.

Asimismo, también es responsable de asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, verificando que los contribuyentes presenten sus declaraciones y paguen los impuestos correspondientes.

Estados Unidos ofrecerá trabajo a ciudadanos y extranjeros que hagan este trámite: ¿En qué fechas serán estas jornadas de contratación masiva?

Según el calendario dispuesto la página oficial del IRS, se ofrecerán distintas jornadas y no en todas se podrá aplicar a todos los puestos disponibles, por lo que es recomendable revisar las vacantes e ir al evento correcto: