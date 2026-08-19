El pasaporte americano es un documento esencial para todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que tengan intención de viajar al exterior.

En ese sentido, los adultos que, por ejemplo, hayan tramitado su pasaporte americano antes de 2016, este año tendrán que gestionar uno nuevo para que tenga validez para viajar. Quienes lo tramitaron antes de 2011, no podrán renovar, sino que tendrán que gestionar uno completamente nuevo.

Es importante destacar que desde 2021 el Departamento de Estado solo emite el nuevo formato, con una página de datos de policarbonato, grabado láser, diseño actualizado, fibras de seguridad y número de pasaporte alfanumérico.

Quiénes necesitan de un nuevo pasaporte en 2026

Un nuevo documento será necesario para todos los adultos que no califican para la renovación, como aquellos cuyo ejemplar

Fue perdido

Fue robado

Está dañado

Fue emitido hace más de 15 años

Fue expedido cuando el titular tenía menos de 16 años

En estos casos, el trámite debe realizarse en persona presentando el Formulario DS-11.

El pasaporte americano tiene una vigencia máxima de 10 años. Shutterstock

Información importante sobre el nuevo modelo de pasaporte

Tener un pasaporte con diseño anterior no significa que el documento deba reemplazarse en 2026 automáticamente.

De acuerdo con el Departamento de Estado, los pasaportes emitidos con diseños anteriores continúan siendo seguros y pueden utilizarse para viajes internacionales, siempre que mantengan su vigencia.

Cómo solicitar un nuevo pasaporte paso a paso

Para realizar el trámite es esencial cumplir con la siguiente documentación e instancias

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense física (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte aceptable junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Cuando la petición se esté procesando, un correo electrónico se lo notificará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link.