La alacena es uno de los espacios de la cocina que acumula mayor cantidad de restos de alimentos, migas, polvo y pequeñas manchas.

Aunque limpiar sus estantes forma parte del mantenimiento habitual del hogar, existe un método muy simple que permite reducir el contacto directo de la suciedad con el mueble.

Se trata de colocar papel de aluminio sobre los estantes, una práctica que algunas personas utilizan como una barrera protectora.

¿Por qué recomiendan poner papel de aluminio en los estantes de la alacena?

Cuando se derrama algún alimento, se cae azúcar, harina, cereales o se acumulan migas, el papel puede actuar como una primera barrera.

De esta manera, parte de la suciedad queda sobre el aluminio en lugar de adherirse directamente al estante.

Esto puede ser práctico en alacenas donde se guardan productos secos o envases que pueden dejar pequeños residuos.

A su vez, el aluminio es un material fácil de retirar, por lo que permite renovar la superficie protectora sin tener que limpiar profundamente el estante cada vez que aparece una pequeña mancha.

El truco para limpiar la alacena más rápido

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Una de las principales ventajas de este método está relacionada con la limpieza.

En lugar de tener que retirar todos los productos y limpiar repetidamente la madera, melamina u otro material del estante, se puede retirar el papel de aluminio y reemplazarlo cuando esté demasiado sucio.

El procedimiento es sencillo:

Vaciar el estante antes de colocar el aluminio.

Limpiar y secar bien la superficie.

Cortar una lámina de aluminio del tamaño necesario.

Colocarla de manera que cubra la mayor parte del estante.

Volver a colocar los productos encima.

Cambiar el aluminio cuando acumule suciedad o restos de alimentos.

El mantenimiento puede resultar más rápido y práctico, especialmente en las zonas de la alacena que suelen ensuciarse con mayor frecuencia.

¿El papel de aluminio protege realmente el mueble?

El aluminio puede funcionar como una barrera física frente a restos secos, pequeñas manchas y derrames accidentales. Al quedar la suciedad sobre el papel, se reduce el contacto directo con la superficie del estante.

Sin embargo, el truco no es absoluto para cualquier tipo de cuidado o método de limpieza: si se derrama un líquido, por ejemplo, puede filtrarse por los bordes o por debajo del papel si este no está correctamente colocado.

Por eso, lo recomendable es limpiar inmediatamente la superficie y comprobar que el estante esté completamente seco antes de volver a colocar el aluminio.