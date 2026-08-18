El espacio de almacenamiento del celular puede agotarse con el paso del tiempo, incluso cuando no se descargan nuevas aplicaciones ni se acumulan demasiadas fotos en la galería.

Antes de borrar recuerdos, desinstalar aplicaciones o pagar por más almacenamiento, existe una alternativa rápida y sencilla que puede ayudar a recuperar parte de la memoria del dispositivo.

El truco para liberar espacio del celular sin borrar fotos ni aplicaciones

La caché está formada por datos temporales que las aplicaciones almacenan para cargar determinados contenidos con mayor rapidez. Con el tiempo, estos archivos pueden acumularse y ocupar una gran cantidad de espacio.

Google explica que borrar la caché elimina esos datos temporales, aunque algunas aplicaciones pueden tardar un poco más en abrirse la primera vez después de realizar el procedimiento.

Este método puede ser útil para aplicaciones que se utilizan con mucha frecuencia, como redes sociales, navegadores, plataformas de streaming o servicios de mensajería.

Cómo borrar la caché de las aplicaciones paso a paso

En Android, el procedimiento puede variar ligeramente según la marca y la versión del sistema operativo, pero generalmente se realiza desde la configuración del teléfono.

Entrar en Configuración o Ajustes .

Seleccionar Aplicaciones .

Elegir la aplicación que ocupa demasiado espacio.

Ingresar en Almacenamiento .

Presionar Borrar caché.

Google recomienda diferenciar esta opción de “Borrar almacenamiento” o “Borrar datos”. La primera elimina archivos temporales, mientras que la segunda puede borrar de manera permanente los datos de la aplicación.

Por eso, si el objetivo es simplemente recuperar espacio sin perder información importante, es fundamental seleccionar “Borrar caché” y no la opción destinada a eliminar todos los datos.

Qué aplicaciones conviene revisar primero

No todas las aplicaciones acumulan la misma cantidad de archivos temporales.

Por eso, una buena estrategia consiste en revisar primero aquellas que tienen un uso intensivo.

Entre las principales se encuentran:

Navegadores , por las imágenes y archivos temporales de las páginas.

Redes sociales , debido a la cantidad de contenido multimedia que muestran.

Plataformas de streaming , que pueden almacenar archivos temporales.

Aplicaciones de mensajería , dependiendo del contenido que gestionen.

Apps utilizadas diariamente, que pueden generar caché con mayor frecuencia.

Desde el apartado de almacenamiento de Android es posible consultar cuánto espacio ocupa cada aplicación y decidir cuáles conviene revisar.

¿Se puede hacer lo mismo en un iPhone?

En el caso del iPhone, el funcionamiento es diferente. Apple señala que iOS administra automáticamente determinados archivos temporales y en caché cuando necesita liberar espacio.

Desde Configuración > General > Almacenamiento del iPhone se puede comprobar cuánto espacio utiliza cada aplicación y revisar las recomendaciones disponibles.

Por eso, el procedimiento de Android de entrar aplicación por aplicación y seleccionar “Borrar caché” no se presenta de la misma manera en iOS.

En los iPhone, una de las alternativas disponibles es “Desinstalar app” (Offload), que libera el espacio utilizado por la aplicación pero conserva sus documentos y datos para poder reinstalarla posteriormente.