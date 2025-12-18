El cierre definitivo de la tienda de ropa más popular del país ya fue confirmado: H&M anunció que 200 sucursales desaparecerán para siempre como parte de un ajuste global previsto para 2025. La decisión impacta en consumidores y trabajadores de Estados Unidos, uno de sus mercados más importantes.

El plan fue comunicado por el grupo sueco y se enmarca en una estrategia de largo plazo para adaptar su red de tiendas al comportamiento de los clientes, sin abandonar la inversión en locales considerados clave.

¿Qué tienda de ropa cierra definitivamente y por qué desaparecen 200 sucursales?

H&M está en proceso de abrir 80 tiendas y cerrar poco más de 200 antes del fin de 2025, principalmente en mercados ya consolidados. Al mes de mayo, el grupo operaba 4.166 locales en todo el mundo, de los cuales más de 3.700 pertenecen a la marca H&M.

El ajuste también incluye a Monki, otra cadena del grupo: algunos locales serán reconvertidos a la marca Weekday, mientras que los demás cerrarán de forma definitiva. Según explicó la compañía, estas decisiones se toman tras revisar el desempeño y la ubicación de cada tienda.

Fuente: Shutterstock.

¿Dónde se producirán los cierres y cómo afecta a clientes y empleados?

La lista completa de cierres no fue publicada, pero los próximos cierres que se llevarán a cabo en los Estados Unidos ya se conocen: dos tiendas ubicadas en Nueva York dejarán de operar el 19 de enero, con impacto en 31 empleados por sucursal:

18 Church St., New York, NY

150 East 86th St., New York, NY

H&M informó que trabajará para reubicar a los empleados afectados en tiendas cercanas cuando existan vacantes disponibles. En paralelo, la empresa avanza con planes de expansión en mercados emergentes como Brasil e India, mientras reduce su presencia en regiones con menor crecimiento.