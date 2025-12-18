Es oficial: multarán a quienes dejen el auto frente a sus casas por una razón que pocos conocen. (Imagen: Archivo)

Una potencia asiática prepara un mega puente sobre el mar: reducirá de horas a minutos el viaje a la capital financiera del país

Mantener un vehículo en Colombia puede convertirse en un reto permanente para los conductores, no solo por los elevados gastos de mantenimiento, sino también por la amplia cantidad de normas de tránsito que deben respetarse de manera estricta.

Aunque la mayoría de las personas presta atención a las faltas más habituales, como exceder los límites de velocidad, muchos ignoran una de las sanciones más onerosas que existen: la multa tipo C por estacionar incorrectamente, incluso en zonas cercanas o frente a la propia vivienda. En muchos casos, estas sanciones no se generan a partir de una señalización visible.

No se trata de una disposición reciente que prohíba estacionar frente a una casa por el simple hecho de hacerlo. El inconveniente aparece cuando el automóvil queda en situaciones contempladas por la ley , como obstruir un garaje, colocar objetos para reservar lugar o dejar el vehículo abandonado por largo tiempo. Estas conductas están tipificadas y pueden acarrear una penalización.

Los conductores que estacionen su vehículo en un lugar prohibido por ley recibirán una sanción. (Imagen: archivo).

¿En qué lugares está prohibido estacionar en Colombia?

La Ley 769 de 2002, conocida como el Código Nacional de Tránsito Terrestre, es la normativa que regula la movilidad de personas y vehículos en el país. Allí se detallan de forma explícita los sitios donde está estrictamente prohibido estacionar. Desconocer estas reglas puede resultar muy costoso.

Los lugares en los que está prohibido estacionar son:

Sobre andenes, zonas verdes o cualquier espacio público destinado a peatones, recreación o conservación.

En vías arterias, autopistas, zonas de seguridad o dentro de un cruce.

En vías principales y colectoras donde exista una prohibición o restricción expresa, ya sea por horarios o por tipo de vehículo.

En puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o en cualquiera de sus accesos.

En zonas destinadas exclusivamente para estacionamiento o parada de ciertos vehículos, incluidas las paradas de transporte público o espacios para personas con discapacidad.

En carriles exclusivos para transporte masivo, salvo autorización expresa.

A más de 30 centímetros de la acera.

En doble fila, frente a hidrantes o frente a entradas de garajes.

En curvas.

Donde se interfiera la salida de vehículos estacionados.

En cualquier lugar donde las autoridades de tránsito lo prohíban.

En zonas de seguridad y de protección de la vía férrea: vía principal, vías secundarias, apartaderos, estaciones y anexidades férreas.

¿Cuánto cuesta la multa por estacionar mal?

En Colombia, la infracción por estacionar en un lugar no autorizado corresponde a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que en 2024 representó cerca de $650.000 pesos colombianos, según reportó El Espectador.

No obstante, es posible obtener un descuento de hasta el 50% si el infractor asiste a los cursos pedagógicos ofrecidos por las autoridades de tránsito.

Los conductores que estacionen en un lugar prohibido recibirán una multa que equivale a 15 salarios diarios. (Imagen: archivo).

Si el conductor no se encuentra presente en el momento de la infracción, las autoridades competentes pueden inmovilizar el vehículo y trasladarlo a los patios, lo que implica costos adicionales por grúa y parqueadero oficial. Por ello, más allá de la costumbre, lo más aconsejable es conocer las restricciones antes de dejar el automóvil en la vía pública.