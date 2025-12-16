Estados Unidos reforzó los controles para ingresar sin visa americana y podrá bloquear la entrada legal a quienes no cumplan con un nuevo requisito obligatorio. La medida impacta en los viajeros que utilizan el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) para entrar al país.

El cambio se centra en la entrega obligatoria de datos de familiares dentro del formulario digital. La actualización fue confirmada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y ya rige para nuevas solicitudes y renovaciones del permiso de viaje.

¿Cuál es el nuevo requisito obligatorio para ingresar sin visa a Estados Unidos?

Quienes viajen bajo el Programa de Exención de Visa (VWP) deberán informar direcciones y números de contacto de sus familiares directos. Estos datos se incorporan como “elementos de información de alto valor” exigidos por la CBP.

La información obligatoria incluye:

Direcciones de residencia de familiares.

Números telefónicos utilizados en los últimos años.

Vínculo familiar declarado (padres, cónyuge, hermanos o hijos).

¿Qué ocurre si no se entregan estos datos familiares?

La omisión o inconsistencias pueden derivar en la denegación del ESTA, lo que impide abordar vuelos o embarcar con destino a Estados Unidos sin visa americana.

La CBP advirtió que datos incompletos pueden generar bloqueos y alertas migratorias en futuros intentos de ingreso. El cumplimiento del nuevo requisito es obligatorio para entrar legalmente al país bajo el VWP.

La omisión o inconsistencias pueden derivar en la denegación del ESTA. Foto: Archivo.

Quiénes pueden solicitar este permiso para ingresar legalmente a Estados Unidos sin visa

De acuerdo con lo señalado por la información oficial, los nacionales de los siguientes 42 países pueden tramitar su autorización ESTA.

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Corea del Sur

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

Este documento será válido por dos años o hasta que el pasaporte venza, lo que suceda primero