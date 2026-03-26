En medio de un contexto protagonizado por las tensiones internacionales, el Ejército de los Estados Unidos anunció un cambio clave en sus normas de reclutamiento que comenzará a ser efectivo en los próximos días. Con esta modificación, la edad máxima permitida se elevó siete años más del límite anterior, ampliando el rango de elegibilidad para quienes se alistan a las Fuerzas. Con la nueva normativa, el límite de edad para alistarse en el Ejército se extiende de 35 a 42 años. Este cambio elimina una limitación clave para quienes querían inscribirse, pero no lograban hacerlo por su año de nacimiento. Esta nueva normativa es parte de los esfuerzos para mantener la tasa de inscripciones dentro de sus objetivos, tras no haber llegado a las cifras pedidas en 2022 y 2023. La normativa fue difundida esta semana y comenzará a aplicarse el 20 de abril en todo el país. En línea con ampliar la posibilidad de alistamiento, se especificó que los interesados que hayan tenido una condena por posesión de marihuana ya no necesitarán presentar una exención. No obstante, en caso de delitos relacionados con drogas que se consideren “graves” este permiso aún tendrá que presentarse para poder ser reclutado.