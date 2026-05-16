El gobierno federal extenderá la inscripción automática al Servicio Selectivo a todo el país tras la firma de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) por el presidente Donald Trump en diciembre. El cambio obliga a que todos los hombres de entre 18 y 26 años queden registrados en el sistema de reclutamiento sin necesidad de hacer ningún trámite. Hasta ahora, la inscripción automática ya operaba en 46 estados y territorios, pero los hombres en el resto del país debían registrarse manualmente dentro de los 30 días de su 18° cumpleaños. La nueva norma federal unifica ese mecanismo en todo el territorio nacional. La obligación alcanza a todos los hombres de 18 a 26 años presentes en el país, sin importar su estatus migratorio. Según la NDAA, quedan incluidos: Los únicos exentos son quienes tengan visa de no inmigrante. En los estados donde el registro aún no era automático, la inscripción se activará al tramitar una licencia de conducir u otro documento de identidad estatal. No inscribirse es un delito federal. Las consecuencias incluyen pérdida de acceso a préstamos estudiantiles, empleos federales, y en casos extremos: hasta cinco años de prisión y una multa de hasta u$s 250.000. Estar en el registro no equivale a ser reclutado. El Congreso debe aprobar un llamado formal antes de que cualquier incorporación ocurra — algo que no sucede desde febrero de 1973, al cierre de la Guerra de Vietnam. Si se activara un reclutamiento, el sistema funcionaría por lotería de fechas de nacimiento. Los primeros convocados serían los hombres que cumplan 20 años en el año del llamado, seguidos en orden por los de 21, 22, 23, 24, 25, 19 años y mayores de 18 años y seis meses. Cada seleccionado podría solicitar exención o postergación, y todos pasarían por una evaluación física, mental y moral antes de ser incorporados.