El Registro Militar Obligatorio, también conocido como Sistema de Servicio Selectivo, en Estados Unidos es un trámite legal que deben cumplir determinadas personas aunque el servicio militar siga siendo voluntario. La normativa federal establece que, ante una posible emergencia nacional, el Gobierno puede reactivar el reclutamiento utilizando la base de datos del Servicio Selectivo. Por eso, quienes se encuentren dentro del rango de edad fijado por la ley deben inscribirse sin excepción. No hacerlo no solo viola una obligación federal, sino que puede generar sanciones económicas y afectar derechos migratorios y laborales. La inscripción en el Registro Militar Obligatorio en Estados Unidos es obligatoria para la mayoría de los hombres de entre 18 y 25 años que residan en el país. La regla incluye: Incluso quienes vivan fuera del territorio estadounidense deben registrarse si mantienen la ciudadanía. Las personas con discapacidad también deben completar el trámite si cumplen con la edad requerida, ya que la aptitud física se evalúa únicamente en caso de una eventual convocatoria. No registrarse puede implicar multas de hasta u$s 250.000 y penas de prisión de hasta cinco años. Además, puede impedir el acceso a empleos federales, ayudas financieras estatales para estudios y procesos de naturalización. El trámite se realiza en el sitio oficial del Sistema de Servicio Selectivo, donde se deben ingresar nombre completo, dirección, fecha de nacimiento y número de Seguro Social. Si el presidente y el Congreso autorizaran el reclutamiento, los convocados serían seleccionados mediante un sistema de lotería por año de nacimiento, evaluados física y mentalmente, y luego clasificados para aplazamiento, exención o incorporación a las Fuerzas Armadas.