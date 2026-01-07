El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) anunció a todos los residentes través de su sitio web oficial que miles de conductores deberán actualizar antes de lo previsto su licencia de conducir para poder mantenerla vigente.

Esta medida surge como consecuencia de una revisión de sus sistemas de datos y, en ese contexto, las autoridades detallaron que todas las personas afectadas serán notificadas sobre el trámite que deberán efectuar y recibirán instrucciones sobre los pasos a seguir.

Alerta masiva del Gobierno: quienes reciban este aviso tendrán que renovar su licencia de conducir cuanto antes

De acuerdo con lo detallado con las autoridades, el DMV notificará a 325,000 conductores sobre la necesidad de que actualicen su licencia de conducir en las próximas semanas o meses para poder preservar su validez.

El DMV notificará oficialmente a quienes deban renovar su licencia de conducir. Foto: California DMV.

Esto afecta aproximadamente al 1.5% de conductores que cuentan con un carnet Real ID emitido en California.

“Revisamos proactivamente nuestros registros, identificamos un problema de sistema heredado de 2006 y estamos notificando a los clientes afectados con directrices claras sobre cómo mantener una credencial válida emitida por California”, afirmó Steve Gordon, director del DMV.

Información importante para todos los conductores afectados

Quienes deban actualizar su licencia de conducir a raíz de este error en el sistema, podrán hacerlo mediante un procesamiento acelerado y sin necesidad de pagar las tasas asociadas.

Es esencial destacar que, para el cumplimiento de esta medida, el DMV jamás solicitará por teléfono información personal o el pago de ninguna tarifa.

Quienes deseen corroborar que el llamado recibido es efectivamente del DMV, podrán llamar al 1-800-777-0133