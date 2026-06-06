Un estudio publicado por WalletHub reveló que en la lista de Ciudades con mayor índice de sobrepeso y obesidad en los Estados Unidos en 2026, se encuentran tres ciudades de Texas: una en segundo lugar.

Un estudio publicado por WalletHub reveló que en la lista de Ciudades con mayor índice de sobrepeso y obesidad en los Estados Unidos en 2026, se encuentran tres ciudades de Texas: una en segundo lugar. El primer puesto fue la Little Rock, Arkansas.

El estudio comparó 100 de las áreas metropolitanas más pobladas de Estados Unidos en tres grandes dimensiones:

Obesidad (número de adultos y niños con sobrepeso)

Consecuencias para la salud (adultos con colesterol alto y enfermedades cardíacas)

Alimentación y actividad física (acceso a una alimentación saludable, parques y recreación)

Un estudio publicado por WalletHub reveló la lista de Ciudades con mayor índice de sobrepeso y obesidad en los Estados Unidos en 2026,. Fuente: Shutterstock

Estas ciudades texanas están entre las peores de Estados Unidos: ¿Cuáles son?

Si bien la ciudad que encabeza la lista es Little Rock, perteneciente al estado de Arkansas con la segunda tasa más alta de obesidad infantil entre jóvenes de 10 a 17 años. Cerca del 23% de niños y adolescentes se incluyen en este grupo. Adicionalmente, un 18% de los jóvenes presentan sobrepeso sin que llegue a haber obesidad.

Little Rock tiene la cuarta tasa más alta de hipertensión en adultos y la quinta más alta en enfermedades cardíacas. Según identificó WalletHub, es porque hay un escaso acceso a alimentos saludables, pocos educadores especializados, altos niveles de enfermedades crónicas relacionadas y tendencias que podrían agrabarse en un futuro.

McAllen

La ciudad texana posicionada más alta en el ranking fue McAllen-Edinburg-Mission, que ocupó el segundo lugar nacional. El informe reveló que aproximadamente 45% de los adultos son obesos, la cifra más alta entre todas las áreas metropolitanas analizadas. Además, otro 31% de los adultos presenta sobrepeso, lo que significa que cerca de tres cuartas partes de la población adulta tiene exceso de peso.

McAllen también registra una de las tasas más altas de obesidad adolescente del país y elevados índices de diabetes, enfermedades cardiovasculares y sedentarismo. Según WalletHub, estos resultados están relacionados con bajos niveles de actividad física, dificultades de acceso a opciones alimentarias saludables y una alta prevalencia de enfermedades crónicas vinculadas al peso. Durante siete años consecutivos fue considerada la ciudad con más problemas de obesidad de Estados Unidos, aunque en 2026 fue superada por Little Rock.

El paso

La segunda ciudad texana destacada fue El Paso, que se ubicó en el puesto 24 del ranking nacional. Aunque sus indicadores son considerablemente mejores que los de McAllen, continúa apareciendo entre las áreas metropolitanas con mayores problemas de sobrepeso y obesidad del país.

El estudio detectó una elevada proporción de residentes con exceso de peso y una importante carga de enfermedades relacionadas, especialmente diabetes, hipertensión y afecciones cardiovasculares. Los especialistas señalan que factores como la alimentación, la actividad física insuficiente y las condiciones socioeconómicas contribuyen a que la ciudad mantenga una posición desfavorable dentro del ranking nacional.

¿Qué dicen los expertos?