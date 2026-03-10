Una disposición estatal en Carolina del Norte incluida en el North Carolina General Statutes Chapter 42 – Landlord and Tenant establece las reglas que regulan la relación entre propietarios e inquilinos en el estado. Esta legislación determina cómo se fijan los alquileres, cómo pueden modificarse y cuáles son los procedimientos para finalizar un contrato de renta. Dentro de este marco legal, la normativa no fija un límite máximo para los aumentos de alquiler. Esto significa que los propietarios tienen una amplia libertad para modificar el precio de la renta cuando termina un contrato o cuando cambia el tipo de arrendamiento. El North Carolina General Statutes Chapter 42 no establece un porcentaje máximo ni un monto específico para aumentar el alquiler. En la práctica, esto permite que el propietario pueda fijar el nuevo precio de la vivienda según el mercado o las condiciones que acuerde con el inquilino al momento de renovar el contrato. Además, la sección §42-14.1 de la legislación estatal prohíbe que ciudades o condados establezcan controles de renta. Esto significa que los gobiernos locales no pueden imponer límites al precio de los alquileres en propiedades privadas, por lo que el valor final queda principalmente determinado por el propietario y la negociación con el arrendatario. En los contratos de alquiler mes a mes, la ley permite modificar las condiciones del arrendamiento al finalizar cada período de renta. El estatuto §42-14 establece que este tipo de arrendamiento puede finalizarse con un aviso previo de siete días, lo que abre la posibilidad de iniciar un nuevo acuerdo con un precio diferente. En los contratos con plazo fijo, como los acuerdos anuales, el propietario no puede aumentar la renta durante la vigencia del contrato a menos que exista una cláusula específica que lo permita. Sin embargo, una vez que el contrato termina, el dueño de la propiedad puede ofrecer una renovación con un nuevo precio sin que exista un límite legal sobre el monto del aumento.