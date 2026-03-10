A través del sitio web oficial del Internal Revenue Service (IRS), dicha agencia en conjunto con el United States Department of the Treasury publicaron las regulaciones sobre el nuevo programa de contribución para menores impulsado por la Administración Trump, que incluye un depósito único de 1,000 dólares para los niños elegibles, entre los que se incluyen muchos de los nacidos este año en el país. La medida forma parte de la reforma fiscal Big Beautiful Bill, aprobada el 4 de julio de 2025, donde se contempla la creación de un nuevo tipo de cuenta de ahorro para menores, llamada Trump Account. Para acceder a esta contribución, es necesario que el niño Es importante que, quien realice la solicitud, garantice que el menor será su hijo calificado para el año fiscal en el que se reclama. De acuerdo con lo indicado por las regulaciones, el Departamento del Tesoro aportará 1,000 dólares de forma única a quienes cumplan con los requisitos del programa piloto. Además, el programa permite que padres, tutores, amigos y empleadores aporten hasta 5.000 dólares por año (con un tope de 2.500 provenientes del empleador), monto que se ajustará por inflación después de 2027. Para que el menor reciba este dinero, un adulto -en general su padre o tutor- debe solicitar la participación en el programa y abrir la cuenta correspondiente. La solicitud se realiza a través del Form 4547, Trump Account Election(s). Este documento permite Esto puede hacerse dentro del año fiscal en el que nace el niño, al momento en el que cumpla todos los requisitos.