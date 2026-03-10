En los tribunales de familia de Estados Unidos algunas sentencias fallan a favor de la padre otorgándole la custodia legal de su hijo y obligando a la madre, sin custodia, a cumplir todos los meses con Child Support o el Programa de Cumplimiento de Manutención Infantil. La legislación vigente establece que las decisiones sobre la tutela legal de un niño se basa, específicamente, en análisis realizados sobre el bienestar del menor de edad y su ambiente. Esto significa que, ante una disputa judicial ,la madre no tiene ventaja legal por el solo hecho de ser madre, respondiente a Ley Best Interest of the Child. La doctrina, conocida como Child Support Enforcement (CSE), es el estándar jurídico que utilizan los tribunales que determinan cuáles es el progenitor que deberá cumplir con la manutención de su hijo, enviando dicho dinero a la cuenta bancaria del padre con custodia legal. Estados Unidos no garantiza privilegios a las mujeres solo por el hecho de ser madre, por lo que existen procesos legales en donde las mujeres no obtienen la tutela del menor y deben cumplir con las leyes de cuidado infantil. En esta demanda se incluye, principalmente, el cumplimiento de la manutención por alimentación y cuidado del niño al padre. Actualmente, la ley fija el monto de dinero a partir de la calidad de vida de la madre y los ingresos por trabajo. De acuerdo con Office of Child Support Services (OCSS), los cheques pueden descontarse automáticamente de los ingresos salariales, pero los métodos de pago varían dependiendo de las leyes estatales. La OCSS se encarga de que las madres, y los padres, sin custodia legal cumplan mensualmente con la manutención establecida por el juez. De no cumplir con la normativa, pueden recibir penalizaciones y las autoridades emplearán los siguientes recursos para garantizar el pago al menor de edad: