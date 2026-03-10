En el estado de Nueva Jersey, la inscripción de un recién nacido puede depender de un requisito legal clave: el reconocimiento de paternidad. Si el padre no reconoce formalmente al hijo, el menor puede quedar registrado solo con los datos de la madre hasta que un tribunal determine legalmente quién es el progenitor. La normativa forma parte del sistema judicial que regula la determinación de paternidad, un paso obligatorio cuando los padres no están casados al momento del nacimiento del niño. De acuerdo con información oficial del poder judicial de Nueva Jersey, cuando un niño nace de padres no casados, el padre no es considerado automáticamente el progenitor legal. Para que pueda ejercer derechos y asumir responsabilidades legales, primero debe establecerse la paternidad mediante un reconocimiento formal o una decisión judicial. Las autoridades explican que este proceso es necesario para que el padre pueda figurar legalmente en los documentos vinculados al menor y para que ambos padres tengan responsabilidades legales sobre el niño, como el pago de manutención infantil o la cobertura médica. En caso de que el reconocimiento no se realice de manera voluntaria, la madre puede iniciar un trámite ante la corte para establecer la paternidad. El tribunal puede solicitar formularios oficiales o incluso ordenar pruebas genéticas o de ADN para confirmar la filiación. Mientras ese proceso no se complete, el padre no es considerado legalmente responsable del menor y su nombre puede no aparecer en los registros vinculados al nacimiento. Cuando el padre no firma el reconocimiento o no participa en el proceso para establecer la paternidad, el sistema legal permite que el niño sea registrado inicialmente solo con la información de la madre. En esos casos, el nombre del padre puede incorporarse más adelante si el tribunal determina la filiación o si el progenitor reconoce voluntariamente al menor. Para iniciar ese proceso, la madre o el tutor puede presentar una solicitud ante la corte de familia de Nueva Jersey, donde se tramitan cuestiones como paternidad, custodia y manutención. La legislación estatal también establece que la determinación de paternidad es el paso previo necesario para reclamar child support (manutención infantil). Sin ese reconocimiento legal, el tribunal no puede obligar al padre a asumir responsabilidades económicas sobre el menor. Por ese motivo, las autoridades judiciales de Nueva Jersey remarcan que establecer la paternidad no solo define quién puede figurar en los documentos oficiales del niño, sino que también garantiza derechos fundamentales del menor, como recibir apoyo económico, acceso a beneficios y protección legal por parte de ambos padres.