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En Estados Unidos quienes quieren viajar en avión a destinos locales no encuentran los mismos requisitos que cuando el viaje es al exterior. En los puntos de control se puede presentar una lista de documentos válidos de acuerdo a los criterios de la seguridad nacional.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) tiene publicada la lista en su web y se puede consultar de cuánto es el periodo de vencimiento que se considera válido para viajes domésticos.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) tiene publicada la lista en su web. Fuente: archivo.
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) tiene publicada la lista en su web. Fuente: archivo.

Estados Unidos permitirá subir al avión con documentos y pasaporte vencido: ¿Cuáles son los criterios de la TSA?

Para viajes domésticos, es decir, de alcance nacional y dentro del territorio estadounidense existe una flexibilidad en lo que respecta a la vigencia de los documentos que se presentan.

Este beneficio no aplica para viajes internacionales, para los que se requiere si o si la presentación de un pasaporte americano en plena vigencia y con una validez restante de al menos 6 meses.

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La lista completa que acepta Estados Unidos para subir al avión

  • Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado de Nueva York
  • Pasaporte de EE.UU.
  • Tarjeta de pasaporte de EE.UU.
  • Tarjeta de viajero de confianza del DHS
  • Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes
  • Tarjeta de residente permanente
  • Tarjeta de cruce fronterizo
  • Identificación con foto aceptable emitida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal
  • Tarjeta PIV HSPD-12
  • Pasaporte emitido por un gobierno extranjero
  • Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá
  • Credencial de identificación del trabajador del transporte
  • Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)
  • Credencial de marino mercante de EE.UU.
  • Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Todos estos documentos cumplen con la normativa RealID:

  • Cumplimiento con los estándares de seguridad
  • Aplicación de tecnología contra falsificación
  • Prevención del fraude interno
  • Verificación de identidad mediante documentos y registros