En los puntos de control se puede presentar una lista de documentos válidos de acuerdo a los criterios de la seguridad nacional.

En Estados Unidos quienes quieren viajar en avión a destinos locales no encuentran los mismos requisitos que cuando el viaje es al exterior. En los puntos de control se puede presentar una lista de documentos válidos de acuerdo a los criterios de la seguridad nacional.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) tiene publicada la lista en su web y se puede consultar de cuánto es el periodo de vencimiento que se considera válido para viajes domésticos.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) tiene publicada la lista en su web. Fuente: archivo.

Estados Unidos permitirá subir al avión con documentos y pasaporte vencido: ¿Cuáles son los criterios de la TSA?

Para viajes domésticos, es decir, de alcance nacional y dentro del territorio estadounidense existe una flexibilidad en lo que respecta a la vigencia de los documentos que se presentan.

Este beneficio no aplica para viajes internacionales, para los que se requiere si o si la presentación de un pasaporte americano en plena vigencia y con una validez restante de al menos 6 meses.

La lista completa que acepta Estados Unidos para subir al avión

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado de Nueva York

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable emitida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Todos estos documentos cumplen con la normativa RealID: