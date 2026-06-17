En esta noticia
En Estados Unidos quienes quieren viajar en avión a destinos locales no encuentran los mismos requisitos que cuando el viaje es al exterior. En los puntos de control se puede presentar una lista de documentos válidos de acuerdo a los criterios de la seguridad nacional.
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) tiene publicada la lista en su web y se puede consultar de cuánto es el periodo de vencimiento que se considera válido para viajes domésticos.
Estados Unidos permitirá subir al avión con documentos y pasaporte vencido: ¿Cuáles son los criterios de la TSA?
Para viajes domésticos, es decir, de alcance nacional y dentro del territorio estadounidense existe una flexibilidad en lo que respecta a la vigencia de los documentos que se presentan.
Este beneficio no aplica para viajes internacionales, para los que se requiere si o si la presentación de un pasaporte americano en plena vigencia y con una validez restante de al menos 6 meses.
La lista completa que acepta Estados Unidos para subir al avión
- Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado de Nueva York
- Pasaporte de EE.UU.
- Tarjeta de pasaporte de EE.UU.
- Tarjeta de viajero de confianza del DHS
- Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes
- Tarjeta de residente permanente
- Tarjeta de cruce fronterizo
- Identificación con foto aceptable emitida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal
- Tarjeta PIV HSPD-12
- Pasaporte emitido por un gobierno extranjero
- Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá
- Credencial de identificación del trabajador del transporte
- Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)
- Credencial de marino mercante de EE.UU.
- Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)
Todos estos documentos cumplen con la normativa RealID:
- Cumplimiento con los estándares de seguridad
- Aplicación de tecnología contra falsificación
- Prevención del fraude interno
- Verificación de identidad mediante documentos y registros