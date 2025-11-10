El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla a todos los contribuyentes a través de su sitio web oficial cuáles son los plazos que deben tenerse en cuenta para poder solicitar un reembolso de impuestos, pues después de determinados períodos la agencia recaudadora ya no procesará el pago.

En ese marco y con la temporada de impuestos 2026 cada vez más cerca, resulta fundamental que cada tributante conozca su fecha de vencimiento del estatuto del reembolso (RSED). Este lapso también aplica para el reclamo de cualquier crédito para el que se considere elegible.

Confirmado por IRS | Ninguna de estas personas es elegible para un reembolso de impuestos

De acuerdo con lo detallado por la información oficial, por ley la última fecha en la que un contribuyente es elegible para reclamar un reembolso o pago es la última -es decir, la más favorecedora- de las siguientes

3 años desde el momento en el que presentó la declaración de impuestos

2 años desde el momento en el que se pagó el impuesto

En caso de haber presentado la declaración antes de la fecha de vencimiento, IRS comienza a contar desde el momento en el que dejó de estar vigente.

Quienes no cumplan con estos períodos no se considerarán elegibles para reclamar estas devoluciones.

Excepciones del IRS: quiénes podrían reclamar su reembolso de todas formas

En ciertas circunstancias la agencia recaudadora podría brindar más tiempo para solicitar este dinero si

Se tiene un acuerdo por escrito con el IRS para extender el límite

El contribuyente se vio afectado por un desastre declarado por el Presidente

Se está sirviendo en una zona de combate designada u operación de contingencia

Se está reclamando una deducción por deuda incobrable o por una inversión que perdió todo su valor. En estos casos IRS otorga 7 años desde la fecha de vencimiento.

Información importante sobre los reembolsos de IRS que todos deben conocer para esta temporada de impuestos

En línea con lo estipulado por la Orden Ejecutiva 14247 y con el fin de reducir costos, desde el pasado 30 de septiembre comenzaron a eliminarse gradualmente los cheques de reembolso en papel a los contribuyentes individuales para comenzar a entregarlos completamente electrónicos.

“Los cheques en papel tienen 16 veces más probabilidades de perderse, ser robados, alterados o retrasados que los pagos electrónicos ”, señaló IRS en su comunicado oficial.

Por otra parte, las autoridades destacaron que, cuando este método se combine con presentación electrónica, el pago será posiblemente entregado en menos de 21 días.