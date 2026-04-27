La visa americana es un documento fundamental para la mayoría de las personas que planean visitar Estados Unidos, pues a menos que se cuente con algún tipo de exención para tramitarla, las autoridades la exigirán para poder habilitar el viaje al puerto de entrada al país. En ese marco, al iniciar el trámite en la Embajada o Consulado, no sólo es necesario cumplir todos los criterios de elegibilidad y documentos, sino también asegurarse de que la fotografía presentada cumpla con los estándares exigidos. De acuerdo con lo especificado por las autoridades, las reglas generales de fotografía al momento de solicitar este documento son A modo de guía, las autoridades publicaron ejemplos permitidos y denegados, que pueden consultarse clicando aquí. Los visados de no inmigrante que se solicitan en línea requieren además de una fotografía que cumpla con las siguientes pautas Si bien la imagen puede tomarse en casa, las autoridades aconsejan que se utilice un servicio profesional.