Una nueva disposición estatal en Texas busca endurecer los protocolos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para los extranjeros que quieren obtener la licencia de conducir. Asimismo, se aplicarían nuevas medidas sobre estos documentos ya emitidos a múltiples inmigrantes cuyo estatus migratorio es confuso o inconcluso para las autoridades. El propio Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) confirma que para emitir una licencia o identificación estatal se debe presentar documentación que pruebe ciudadanía o presencia legal, y que esa información es verificada con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Las autoridades estatales señalan que toda persona que solicite una licencia de conducir en Texas o una tarjeta de identificación debe presentar al menos un documento aceptado para demostrar su situación migratoria o ciudadanía. Sin esa validación, el trámite no puede completarse. Según el DPS, el estado verifica de manera electrónica el período de presencia legal con el DHS antes de emitir la credencial. Si esa verificación no puede hacerse de inmediato, se abre una revisión adicional y la entrega del documento puede quedar demorada hasta que el estatus sea confirmado oficialmente. Entre los documentos aceptados aparecen el pasaporte estadounidense, la tarjeta de residencia permanente, ciertos pasaportes extranjeros con formulario I-94 válido, visas admitidas por el sistema y permisos de trabajo como el formulario I-766. También se contemplan categorías específicas como refugiados, asilados y algunos no inmigrantes autorizados. A través de esta política, el DMV de Texas busca reducir la cantidad de indocumentados que cuentan con una licencia de conducir dentro del estado. El principal objetivo es dificultar la permanencia de este grupo poblacional en la jurisdicción y llevar un mayor control sobre la cantidad de residentes que no tienen un estatus migratorio actualizado. Asimismo, esta medida puede influir en los extranjeros que se encuentran en Estados Unidos bajo un permiso legal temporal, como puede ser una visa de trabajo o negocios. Generalmente, ante estos casos, los agentes del DMV entregan licencias con una vigencia mucho menor a las tradicionales, con el fin de garantizar que la persona no podrá conducir en Texas una vez que venció su permiso de estadía. Cuando una persona no logra acreditar ciudadanía o presencia legal, el resultado más directo es que el estado no emite la licencia de conducir ni la identificación.