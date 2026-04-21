La Oficina de Gestión de Aparcamiento de Los Ángeles advierte en su sitio web oficial sobre la importancia de pagar en tiempo y forma las multas de aparcamiento para evitar que se acumulen sanciones no deseadas. De acuerdo con las autoridades, demorar este trámite y no pagar dentro de los períodos establecidos no sólo puede devenir en penalizaciones por retraso, sino también en sanciones adicionales para los conductores. Cuando se envía una multa de aparcamiento, también se especifica el período que el receptor del documento tiene para saldar su deuda. Si los plazos no se respetan, la sección 40309 del Código de Vehículos de California indica que deben aplicarse cargos adicionales por el tiempo que se postergó el pago. La ley exige a todos los conductores que mantengan actualizada su dirección postal dentro de los 10 días de haberse mudado. En caso de que este requisito no se cumpla, si el DMV añade cualquier recargo por retraso de pago es responsabilidad del residente. Las autoridades indican que se puede pagar en línea o por Pay Tix en persona, por teléfono o por correo. En caso de querer abonar por Visa y MasterCard el procesamiento tendrá una comisión de 2 dólares por transacción.