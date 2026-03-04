El Internal Revenue Service (IRS) ya empezó a enviar reembolsos de impuestos correspondientes a la temporada fiscal 2026 y recordó que el tiempo para presentar la declaración se acerca rápidamente a su fin. La agencia advirtió además cuál es la fecha límite a partir de la cual dejará de procesar las presentaciones correspondientes al año fiscal 2025 sin imponer multas o sanciones económicas. El IRS confirmó que la fecha límite para presentar la declaración de impuestos correspondiente a 2025 es el 15 de abril de 2026. Ese día marca el cierre de la temporada fiscal para la mayoría de los contribuyentes en Estados Unidos que utilizan el calendario anual estándar. A partir de ese momento, el organismo dejará de procesar las declaraciones presentadas dentro del plazo regular y quienes no hayan enviado su formulario deberán recurrir a mecanismos adicionales. En la práctica, esto significa que quienes quieran recibir reembolsos de impuestos sin demoras deben completar el trámite antes de esa fecha. El IRS aclaró que existen situaciones en las que la fecha límite puede modificarse automáticamente. Esto ocurre cuando el gobierno federal declara oficialmente un desastre natural que afecta a determinadas zonas del país. En esos casos, el organismo puede extender los plazos para presentar declaraciones y realizar pagos de impuestos, lo que también impacta en el procesamiento de los reembolsos de impuestos. Los contribuyentes afectados pueden verificar si califican para una extensión automática consultando la página oficial de alivio por desastres del IRS, donde se publican todas las prórrogas vigentes.