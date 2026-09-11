La grasa acumulada y los restos de comida pegados pueden convertirse en uno de los problemas más tediosos de resolver al momento de limpiar la cocina.

Si bien desengrasantes y detergentes pueden ayudar, existe un producto alternativo sumamente sencillo de conseguir que puede aplicarse sobre las zonas con suciedad para desprenderla más fácilmente: el bicarbonato de sodio.

El método ideal para desengrasar las hornallas y sacar los restos de comida pegados al horno

Para preparar la mezcla se necesita bicarbonato de sodio y agua. El primer paso será colocar el bicarbonato en un recipiente para agregar agua lentamente y conseguir una pasta espesa.

Si se utiliza una taza promedio, la referencia es llenarla hasta la mitad de bicarbonato con tres cucharadas de agua, ajustando la cantidad de líquido para conseguir la consistencia de pasta.

El bicarbonato de sodio puede usarse para desengrasar hornallas. Fuente: Shutterstock PinkCuke

Cómo se aplica este método en hornallas y horno

Antes de iniciar es esencial procurar que el horno esté completamente frío. Luego se quitan las rejillas para eliminar de hornallas y horno cualquier miga o resto suelto que se encuentre en el interior.

Después se extiende la pasta de bicarbonato sobre las zonas con grasa y residuos. Lo ideal es dejar actuar entre 15 y 20 minutos para luego retirar con un paño húmedo.

Información importante sobre este método que todos deben conocer

El bicarbonato puede aplicarse sobre metales o vidrio, pero no debe colocarse sobre los elementos calefactores. Lo ideal es consultar las indicaciones específicas del fabricante para evitar cualquier inconveniente.