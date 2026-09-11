Las autoridades de California han implementado una política de tolerancia cero ante conductas que comprometen la seguridad vial y la convivencia en el espacio público.

Este nuevo enfoque tiene como finalidad identificar a los infractores y aplicar sanciones inmediatas, las cuales pueden incluir la incautación de vehículos y la pérdida del derecho a conducir, incluso después del primer incidente.

Cambios en las licencias de conducir: la imperativa necesidad de cumplir con las nuevas normativas para todos

El estado de California ha ratificado la ejecución estricta de penalizaciones contra los conductores que incurran en comportamientos peligrosos al volante, tales como carreras no autorizadas, demostraciones de velocidad excesiva y eventos reconocidos como sideshows.

La legislación, conocida como “Ley Gipson” en homenaje a su creador, faculta a las autoridades a confiscar los vehículos y interrumpir o revocar las licencias de conducir de aquellos incluidos en los registros oficiales de infractores.

Dicha disposición tiene el propósito de erradicar prácticas que ponen en riesgo a los peatones y a otros conductores y se lleva a cabo en respuesta a un aumento en los incidentes graves vinculados a maniobras irresponsables en las vías públicas.

Las autoridades de California han implementado una política de tolerancia cero ante conductas que comprometen la seguridad vial y la convivencia en el espacio público. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Confiscación de automóviles y revocación de permisos de conducción para ciertos individuos

Cuando se verifica la infracción, las autoridades tienen la facultad de incautar el vehículo de inmediato, imponer multas considerables y suspender o anular la licencia durante períodos prolongados.

En casos de reincidencia o cuando se presentan lesiones, daño a terceros o resistencia a la autoridad, el expediente puede avanzar hacia cargos penales y a la retención prolongada del automóvil, siendo los costos de recuperación responsabilidad del infractor.

Las autoridades advierten que participar en la organización o facilitación de dichas actividades implica riesgos significativos de pérdidas económicas y legales, así como la posibilidad de perder el vehículo.