La reconocida marca de sopa instantánea fue retirada del mercado por presentar riesgos de provocar alergia.

Las autoridades sanitarias emitieron una alerta alimentaria y ordenaron el retiro preventivo de varios lotes de una reconocida sopa instantánea luego de detectar una irregularidad que podría afectar la salud de personas con determinadas alergias.

La medida fue informada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que pidió a quienes tengan el producto correspondiente a los lotes afectados que no lo consuman.

¿Qué sopa instantánea fue retirada del mercado?

El retiro corresponde a la Sopa de arvejas deshidratada instantánea libre de gluten de la marca La Anónima , en su presentación de 57,5 gramos (cinco sobres de 11,5 gramos).

La empresa decidió retirar de forma preventiva los siguientes lotes:

Lote 6107

Lote 6113

Lote 6114

La medida fue comunicada luego de que se detectara una modificación en la información sobre una materia prima utilizada durante la elaboración del producto.

¿Cuál fue el motivo del retiro del producto?

La sopa instantánea de esta marca enfrenta un retiro masivo del mercado.

Según explicó ANMAT, el organismo de control alimentario y médico de Argentina, el inconveniente está relacionado con la declaración de alérgenos.

Durante un control se comprobó que una materia prima pasó de ser considerada libre de soja a “puede contener derivados de soja” , aunque esa información no fue reflejada en el etiquetado del producto.

Esto representa un riesgo para las personas con alergia a la soja, ya que podrían consumir el alimento sin conocer la posible presencia de ese alérgeno.

¿Quiénes no deben consumir esta sopa?

La recomendación está dirigida principalmente a las personas que presentan alergia o hipersensibilidad a la soja.

Quienes tengan en su poder alguno de los lotes afectados deben:

No consumir el producto.

Verificar el número de lote en el envase.

Comunicarse con la empresa para recibir instrucciones sobre su devolución o reemplazo.

En cambio, para las personas que no son alérgicas a la soja, la medida no implica necesariamente un riesgo sanitario, sino que responde a un incumplimiento en el etiquetado obligatorio de alérgenos.

¿Qué hacer si compraste alguno de los lotes afectados?

Las autoridades sanitarias recomiendan revisar el envase antes de consumir el producto.

Si el número de lote coincide con alguno de los retirados del mercado, lo aconsejable es abstenerse de consumirlo y contactar al fabricante mediante los canales de atención informados por la empresa para conocer el procedimiento correspondiente.