La visa americana es un documento esencial para aquellos que desean visitar Estados Unidos como turistas. A menos que sean ciudadanos de un país que goce de privilegios para no requerirla, las autoridades la exigirán para permitir el ingreso al puerto de entrada, donde se llevará a cabo la inspección correspondiente.

En este contexto, los mexicanos que cumplan con los requisitos para esta categoría podrían solicitar un permiso alternativo que les permita ingresar a EE.UU. sin necesidad de poseer una visa. Dependiendo de su forma de viaje, también podrían evitar la necesidad de un pasaporte: se trata de la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) .

Un nuevo documento permite ingresar legalmente a Estados Unidos sin necesidad de visa ni pasaporte

De acuerdo con lo detallado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), esta tarjeta incorpora tecnología avanzada que facilita a las autoridades el proceso de verificación de identidad de su portador.

Puede presentarse como documento único válido para viajar únicamente cuando el cruce se realiza por tierra, barco de placer o ferry directamente desde México a Estados Unidos, permitiendo el traslado por turismo o negocios durante un máximo de 30 días y de manera restringida.

Este documento es válido por un período de hasta 10 años, permitiendo realizar múltiples viajes durante ese tiempo.

Adiós visa y pasaporte: Estados Unidos permitirá la entrada legal a todos los extranjeros que puedan mostrar este único documento

Guía esencial para el ingreso legal a Estados Unidos sin pasaporte

Quienes posean un BCC y accedan por tierra o mar, conforme a las vías previamente mencionadas, únicamente tendrán la autorización para visitar la “zona fronteriza”, la cual está delimitada de la siguiente manera:

California : menos de 40 km de la frontera

Arizona : menos de 120 km de la frontera

Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

Texas: menos de 40 km de la frontera

Aunque puede utilizarse de manera independiente para realizar ciertos viajes breves, si la BCC se presenta junto a un pasaporte válido, cumple la misma función que una visa de tipo B y es aceptada para ingresar a cualquier parte del país, sin importar el medio de transporte elegido para el viaje.

Requisitos para tramitar el documento que permite la entrada legal a Estados Unidos

Al gestionar este documento, es imperativo cumplir con los requisitos fundamentales que se detallan a continuación.