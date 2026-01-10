En esta noticia

La visa americana es un documento esencial para aquellos que desean visitar Estados Unidos como turistas. A menos que sean ciudadanos de un país que goce de privilegios para no requerirla, las autoridades la exigirán para permitir el ingreso al puerto de entrada, donde se llevará a cabo la inspección correspondiente.

En este contexto, los mexicanos que cumplan con los requisitos para esta categoría podrían solicitar un permiso alternativo que les permita ingresar a EE.UU. sin necesidad de poseer una visa. Dependiendo de su forma de viaje, también podrían evitar la necesidad de un pasaporte: se trata de la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC).

Te puede interesar

Estados Unidos depositará 5000 dólares en las cuentas bancarias de las familias que tengan estos hijos desde 2026

Te puede interesar

Adiós a la cama clásica: la nueva alternativa para dormir que ya es tendencia en todo el mundo

Un nuevo documento permite ingresar legalmente a Estados Unidos sin necesidad de visa ni pasaporte

De acuerdo con lo detallado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), esta tarjeta incorpora tecnología avanzada que facilita a las autoridades el proceso de verificación de identidad de su portador.

Puede presentarse como documento único válido para viajar únicamente cuando el cruce se realiza por tierra, barco de placer o ferry directamente desde México a Estados Unidos, permitiendo el traslado por turismo o negocios durante un máximo de 30 días y de manera restringida.

Este documento es válido por un período de hasta 10 años, permitiendo realizar múltiples viajes durante ese tiempo.

Adiós visa y pasaporte: Estados Unidos permitirá la entrada legal a todos los extranjeros que puedan mostrar este único documento
Adiós visa y pasaporte: Estados Unidos permitirá la entrada legal a todos los extranjeros que puedan mostrar este único documento

Guía esencial para el ingreso legal a Estados Unidos sin pasaporte

Quienes posean un BCC y accedan por tierra o mar, conforme a las vías previamente mencionadas, únicamente tendrán la autorización para visitar la “zona fronteriza”, la cual está delimitada de la siguiente manera:

  • California: menos de 40 km de la frontera
  • Arizona: menos de 120 km de la frontera
  • Nuevo México: dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte
  • Texas: menos de 40 km de la frontera

Te puede interesar

Ya es oficial | Incautan los automóviles y anulan las licencias de conducir de todas las personas que aparezcan en este listado

Te puede interesar

El ejército más temido de la Segunda Guerra Mundial vuelve a escena: ya supera en gasto militar a Reino Unido y Francia

Aunque puede utilizarse de manera independiente para realizar ciertos viajes breves, si la BCC se presenta junto a un pasaporte válido, cumple la misma función que una visa de tipo B y es aceptada para ingresar a cualquier parte del país, sin importar el medio de transporte elegido para el viaje.

Requisitos para tramitar el documento que permite la entrada legal a Estados Unidos

Al gestionar este documento, es imperativo cumplir con los requisitos fundamentales que se detallan a continuación.

  • Ser mexicano y residente en México al momento de la tramitación
  • Cumplir con todos los criterios de elegibilidad para la visa B1 o B2
  • Evidenciar vínculos sólidos con México que las autoridades consideren motivos suficientes para regresar