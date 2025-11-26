Una reciente alerta del Gobierno encendió preocupación en varias comunidades, donde se pidió reforzar cuidados ante un riesgo sanitario inmediato. La advertencia señala que ciertos grupos no deben volver a salir a la calle hasta nuevo aviso por la posibilidad de intoxicación.

La medida, actualizada de forma continua, cuenta con respaldo de organismos federales que monitorean la situación. Los niveles de exposición y el estado de los grupos vulnerables definirán cuánto tiempo deberán permanecer resguardados .

¿Por qué el Gobierno prohíbe salir a la calle y a quiénes afecta?

Autoridades confirmaron que miles de residentes en California y Oregón deben permanecer en interiores por niveles peligrosos de contaminación del aire. Zonas como La Pine y Portola registraron rangos “no saludables”, según el índice oficial.

Los grupos más afectados deben evitar actividades al aire libre. Entre ellos:

Adultos mayores

Niños

Personas con enfermedades respiratorias o cardíacas

¿Qué hacer ahora y cómo protegerse ante riesgo de intoxicación?

El Índice de Calidad del Aire (AQI) de la Agencia de Protección Ambiental usa una escala de 0 a 500 para indicar la severidad de la contaminación. En niveles altos, incluso personas sanas pueden sufrir irritación, tos, falta de aire u opresión en el pecho.

Las recomendaciones oficiales incluyen: